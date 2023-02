Economia Família Safra: saiba quem é quem por trás de uma disputa judicial bilionária

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Disputa entres os membros da família dona de um dos mais valiosos bancos do mundo veio à tona na última semana. (Foto: Reprodução)

Uma disputa entres os membros da família dona de um dos mais valiosos bancos do mundo veio à tona na última semana, quando o bilionário Alberto Safra decidiu processar a mãe e dois irmãos na Justiça de Nova York. Ele alega que seus familiares diluíram indevidamente sua participação de 28% e o impediram de nomear seu próprio diretor. A família, por sua vez, afirma que Alberto foi deserdado após um desentendimento com o pai. A briga chamou atenção para o discreto clã de origem judaica e sírio-libanesa.

O patriarca da família foi Jacob Safra, banqueiro libânes que se mudou para o Brasil em 1953, onde fundou uma empresa de importação e comércio de metais, máquinas e gado, a Safra Importação e Comércio. Entre seus filhos está Joseph Safra, morto em 2020, e pai de Alberto. Jacob teve ainda outros filhos, como Edmond Safra, que foi casado com Lily Safra, morta em 2022.

Saiba abaixo quem é quem no ramo da família dona dos bancos J. Safra Sarasin, da Suíça, e do Banco Safra, do Brasil, que juntos somam cerca de US$ 90 bilhões em ativos totais:

Joseph Safra

Morto em 2020, aos 82 anos, Joseph foi fundador do grupo Safra. Ele sofria do mal de Parkinson, e nos seus últimos anos morava na Suíça com a mulher Vicky. Empreendedor, o banqueiro foi responsável pela construção do Grupo Safra no mundo. Hoje, está em mais de 160 cidades, em 25 países, com 36 mil funcionários, e mais de R$ 1 trilhão sob gestão.

Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60 para dar continuidade aos negócios de seu pai, Jacob. Com a morte dele em 1963, assumiu o banco junto aos irmãos. Em 1967, a família fundou a financeira Safra. Depois, compraram o Banco Nacional Transatlântico e a instituição passou a se chamar Banco de Santos. Em seguida, foi comprado o Banco das Indústrias e, em 1972, o empreendimento passou a ter oficialmente o nome de Banco Safra S.A.

Vicky Safra

Matriarca do ramo em disputa judicial, ela tinha apenas 17 anos quando se casou com o homem que viria a se tornar o banqueiro mais rico do mundo, Joseph Safra. De origem grega, Vicky Sarfaty chegou ao Brasil em 1950, quando ainda era criança. Ela e Joseph se casaram em 1969 e do relacionamento tiveram 4 filhos (Jacob, Esther, Alberto e David), além de 14 netos.

“Foi um amor à primeira vista, um amor que duraria até o último momento de sua vida”, segundo diz o relatório anual do J. Safra Sarasin sobre o relacionamento entre ela e o marido.

Juntos, Vicky Safra e seus quatro filhos somam cerca de US$ 18 bilhões, de acordo com os cálculos do Índice de Bilionários da Bloomberg atualizado em 8 de fevereiro. A família, no entanto, não comenta seu patrimônio.

Jacob Safra

É o mais velho dos quatro filhos de Joseph e Vicky Safra, e é o responsável pelas operações internacionais dos negócios da família. Atualmente, é o presidente do conselho de diretores do Safra National Bank, sediado em Nova York, uma das empresas que é centro da disputa familiar. Ele também está à frente do J. Safra Sarasin, da Suíça, e gere os empreendimentos imobiliários nos EUA da família.

David Safra

É o outro irmão Safra processado por Alberto. David faz parte do Conselho de Administração do Banco Safra e cuida dos negócios da família no Brasil. Ele também é o responsável por administrar os empreendimentos imobiliários da família dentro do país.

Alberto Safra

O pivô do conflito começou a vida profissional aos 24 anos no Grupo Safra e hoje tem empreendimentos próprios fora dos negócios familiares. Em 2019, ele deixou o conselho do banco Safra, mas manteve sua participação no grupo da família.

No ano seguinte, fundou a ASA Investments, que tem unidades de gestão de ativos e de fortunas. Em seu site, a empresa afirma continuar a “tradição da família, mantendo os preceitos de gerações e fazendo prosperar o nome Safra”.

Esther Safra

Também filha de Vicky e Joseph, Esther, de 44, é educadora e dirige a escola Beit Yaacov, em São Paulo, criada pela fundação da família Safra. Ela não está sendo processada por Alberto. As informações são do jornal O Globo.

