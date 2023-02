Geral Porta-aviões brasileiro afundado pode despejar mais de 300 toneladas de substâncias tóxicas no mar

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Um parecer do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) apontou os riscos ambientais do afundamento. (Foto: Reprodução)

O afundamento do casco do porta-aviões São Paulo, realizado no último dia 3, pela Marinha do Brasil, é visto com grande preocupação pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (ABREN).O motivo é que a embarcação pode despejar mais de 300 toneladas de substâncias tóxicas no mar, ignorando, inclusive, parecer do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), que apontou os riscos ambientais de tal atitude.

Em um primeiro momento, o governo da Turquia havia comprado o porta-aviões, de 265 metros de comprimento, para que fosse reciclado, mas devido a uma série de questões, em agosto de 2022 ele foi devolvido ao Brasil. No entanto, a Marinha brasileira se recusou a dar permissão para o navio atracar com segurança em uma base naval e tomou a decisão de afundar o navio no Oceano Atlântico.

A embarcação, carregada de amianto, pode conter mais de 300 toneladas de materiais carregados de Bifenilos Policlorados (PCB), um Poluente Orgânico Persistente (POP), que pode causar sérios danos à vida marinha devido à sua toxidade crônica. Com o afundamento do navio, o Brasil viola, inclusive, a Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Despejo do Protocolo de Londres de Resíduos e Outras Matérias, de 1996, bem como a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes.

Para tratar os PCBs, assim como os POPs, de forma ampla, uma das alternativas mais recomendadas em todo o mundo é a incineração por meio de altas temperaturas, a fim de destruir os contaminantes. Esse método possibilita lidar com grandes volumes desse tipo de material contaminado, de maneira segura e eficiente.

No Brasil, inclusive, é recomendada a incineração para resíduos sólidos permeáveis com concentrações acimada de 50 partes por milhão (PPM), desde que seja devidamente licenciado, com Eficiência de Destruição e Remoção (EDR) mínima de 99,9999%.

Atualmente, uma das soluções mais sustentáveis é o tratamento térmico por meio das Usinas de Recuperação Energética de Resíduos (UREs), que podem facilmente lidar com esse tipo material e ainda gerar energia elétrica, de forma limpa e sustentável, para uma grande parcela da sociedade.

Porém, ao contrário do resto do mundo, o Brasil ainda está atrás quanto à utilização dessa metodologia para transformar o lixo não reciclável em energia. Enquanto há mais de 2,5 mil URE’s em todo o mundo, o país está em processo de construção de sua primeira usina, localizada em Barueri (SP). A planta tem previsão de entrar em operação a partir de 2025.

Após o afundamento, a Marinha afirmou: “O procedimento foi conduzido com as necessárias competência técnica e segurança pela Marinha do Brasil, a fim de evitar prejuízos de ordem logística, operacional, ambiental e econômica ao Estado brasileiro”.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) havia liberado que a Marinha afundasse o porta-aviões, rejeitando um pedido do Ministério Público Federal (MPF), que via grave risco ambiental na decisão.

Três buracos no casco da embarcação fizeram com que o navio se enchesse de água, o que tornou o afundamento inevitável, segundo uma inspeção realizada pela Marinha do Brasil.

De acordo com o documento, se nada fosse feito, o porta-aviões iria afundar de forma descontrolada até meados de fevereiro.

