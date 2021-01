Brasil Familiares fazem fila em frente a empresa fornecedora de oxigênio em Manaus

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Sistema de saúde do Estado vive colapso em meio a recordes de internação devido ao alto contágio do novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Rede Amazônica)

Uma fila enorme de familiares de doentes que precisam de oxigênio se formou nesta sexta-feira (15), em frente à White Martins em Manaus (AM). A empresa é a principal fornecedora do produto na cidade. Hospitais da capital amazonense não têm o gás, o que fez com que as pessoas tentassem, por conta própria, encher cilindros de oxigênio para ajudar parentes internados.

Muitas pessoas também buscam o produto por terem familiares, em casa, com outras doenças que dificultam a respiração.

O caos que instalou na Saúde de Manaus começou com o aumento de internações por covid, que lotou os hospitais. Com a demanda, o oxigênio nas unidades foi insuficiente e as empresas fornecedoras no Estado não conseguiram atender a necessidade, que ficou seis vezes maior.

Nesta sexta, o Hospital Delphina Aziz, referência para tratamento de casos de covid, anunciou superlotação. Por conta disso, o Exército começou a montar uma enfermaria de campanha na frente da unidade, que deve disponibilizar 60 leitos.

O maior pronto-socorro do Estado, HPS 28 de Agosto, também começou a recusar novos pacientes, nesta sexta, por conta de superlotação. Ambulâncias com doentes que chegavam na unidade tiveram que voltar para buscar vaga em outros hospitais.

Recém-nascidos

O Ministério da Saúde informou que adquiriu cilindros de oxigênio que devem durar 48 horas para manter 61 bebês prematuros em leitos de UTIs em Manaus. Estados já haviam sinalizado oferta de leitos para receber bebês e grávidas que possam ficar sem oxigênio na capital amazonense.

De acordo com o Ministério, a medida atende a uma solicitação do governo do Amazonas para recém-nascidos que estavam no limite de oxigênio. A pasta informou, ainda, que busca mais balas de oxigênio para que os prematuros não precisem ser transferidos para outros Estados.

Caos

O administrador de empresas Iyad Hajoj perdeu o pai e a mãe no mesmo dia por falta de oxigênio em Manaus. Os dois estavam internados no Hospital Getúlio Vargas com covid-19, o pai na UTI e a mãe na enfermaria, mas ambos não resistiram à falta de oxigênio.

“Foi o dia mais aterrorizante que eu não desejo para absolutamente ninguém. Fui infectado pela covid porque tive que cuidar dos dois e tive que reconhecer o corpo dos dois”, contou o administrador.

A operadora de caixa Lídia Nascimento Ribeiro está enfrentando dificuldades para liberar o corpo da mãe, que morreu em consequência de complicações causadas pela covid-19.

Além de tudo, ela precisa se preocupar com a falta de oxigênio para o pai, que está internado e precisa revezar o gás com outro paciente. “Tem muita gente morrendo, não tem funerária suficiente, tem muita gente morta”, lamentou.

Uma vendedora entrou em desespero na porta de um hospital na manhã desta sexta-feira (15) ao saber que um parente internado seria transferido do Amazonas por falta de condições de tratamento.

O tio de Daniela Spener, de 58 anos, deveria ir para o Piauí. Ela criticou a decisão do governo de transferi-lo e teme pela vida dele, que depende de oxigênio.

“Por que, ao invés de levar corpo, eles não trazem as coisas para cá? Por que não trazem as coisas de que o hospital precisa? Agora ficam jogando os corpos pra lá e pra cá. Não tem sentido”, disse Daniela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil