Tecnologia O Facebook vai à Justiça contra extensões do Chrome que roubam dados

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

O Facebook ainda ressalta que seus sistemas de segurança não foram atingidos. (Foto: Reprodução)

O Facebook abriu uma ação legal em Portugal contra duas pessoas que desenvolveram e disponibilizaram extensões para o Google Chrome que roubam dados. Em anúncio nesta semana, a empresa afirmou que os plugins para o navegador coletavam informações relacionadas ou não à rede social sem o consentimento dos usuários.

O processo tem como alvo a “Oink and Stuff”, responsável por quatro extensões conhecidas como “Blue Messenger”, “Emoji keyboard”, “Green Messenger” e “Web for Instagram plus DM”. Segundo a rede social, os plugins eram “maliciosos” e contavam com um “código de computador oculto que funcionava como spyware”.

A empresa explica que as extensões coletavam tanto dados do Facebook quanto informações dos navegadores dos usuários que não tinham relação com a rede social, ainda que a política de privacidade dissesse o contrário. Entre os dados obtidos da rede social, estão o nome, ID do usuário, status de relacionamento, entre outros.

Em comunicado, o Facebook ainda ressalta que seus sistemas de segurança não foram atingidos. “Os réus não comprometeram os sistemas de segurança do Facebook”, explicaram em comunicado oficial. “Em vez disso, eles usaram as extensões nos dispositivos dos usuários para coletar informações”, completaram.

Esta é mais uma ação que a companhia move contra desenvolvedores que coletam informações de usuários indevidamente da rede social. Conforme observou o ZDNet, o Facebook vem abrindo processos contra empresas que abusam da rede social desde o ano de 2019, seja por roubo de dados ou até mesmo por vender comentários, curtidas e seguidores no Instagram.

“Estamos buscando um mandado de segurança permanente contra os réus e exigindo que eles apaguem todos os dados do Facebook em sua posse”, anunciaram. “Este caso é o resultado de nossos esforços internacionais contínuos para detectar e impedir aqueles que roubam os dados dos usuários do Facebook, incluindo aqueles que usam extensões de navegador para comprometer os navegadores das pessoas”, concluíram.

