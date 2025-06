Tecnologia WhatsApp libera resumo de mensagens com inteligência artificial para Android e iOS

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Recurso oferece resumos em tópicos com auxílio da Meta AI e processamento protegido, mas levanta questionamentos sobre segurança e precisão. (Foto: Divulgação)

O WhatsApp iniciou a liberação de um novo recurso que usa inteligência artificial para resumir mensagens não lidas em conversas privadas e grupos. A funcionalidade, chamada de Message Summaries, está sendo disponibilizada gradualmente nos Estados Unidos, apenas em inglês, com previsão de expansão para outros idiomas e países ao longo do ano. No Brasil, ainda não há uma data confirmada para o lançamento.

A proposta é simples: ajudar o usuário a recuperar rapidamente o conteúdo de uma conversa sem precisar rolar dezenas ou centenas de mensagens. Quando há um volume significativo de mensagens não lidas, o aplicativo exibe a opção de gerar um resumo. Ao tocar nessa notificação, a assistente Meta AI é ativada para compilar os principais pontos discutidos, apresentados em formato de tópicos.

O recurso é especialmente útil para situações em que o usuário ficou desconectado por um período, como durante viagens, reuniões ou falhas de conexão. Ele é opcional, vem desativado por padrão e pode ser personalizado nas configurações de privacidade avançada do aplicativo.

Acesso o conteúdo das conversas

A nova funcionalidade é baseada em uma tecnologia chamada Private Processing, desenvolvida pela Meta para garantir a confidencialidade das informações. Segundo a empresa, o conteúdo das mensagens e os resumos gerados não são acessados nem pelo WhatsApp nem pela própria Meta. Todo o processamento ocorre em um ambiente de nuvem seguro, com uso de criptografia, sem retenção de dados após a execução da tarefa.

O sistema utiliza uma infraestrutura de computação confidencial, com máquinas virtuais isoladas e protocolos que protegem até mesmo o endereço IP do solicitante. As conversas que estiverem com o modo de “Privacidade Avançada” ativado não podem ser processadas pela IA, e os demais participantes do chat näc são notificados de que um resumo foi solicitado.

A liberação do Message Summaries faz parte de uma estratégia mais ampla da Meta de integrar recursos de inteligência artificial ao WhatsApp. Além dos resumos, a plataforma já testa ferramentas para responder perguntas diretamente na conversa e até para gerar imagens em tempo real. Também estão em desenvolvimento funções como o Writing Help, que deve ajudar usuários a revisar e aprimorar textos antes do envio.

Riscos e controvérsias

Apesar das promessas de privacidade, o uso de IA para processar mensagens ainda desperta dúvidas. Especialistas apontam que, mesmo com medidas robustas de segurança, o envio de dados para servidores externos pode representar riscos adicionais. A qualidade e precisão dos resumos também estão sob observação, especialmente após experiências frustradas com recursos semelhantes em outras plataformas.

Por ora, a funcionalidade segue em fase de testes restrita, e sua chegada ao público global dependerá da receptividade inicial e dos ajustes feitos ao longo das próximas atualizações.

