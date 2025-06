Saúde Famosos saem em defesa de Preta Gil após Leo Lins fazer piada sobre câncer da cantora

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

O humorista fez uma piada durante uma apresentação sobre o câncer de intestino enfrentado por Preta Gil, (Foto: Reprodução)

Os atores Alice Wegmann e Alexandre Frota saíram em defesa de Preta Gil após o humorista Leo Lins fazer piadas sobre o câncer da cantora. Durante uma apresentação em São Paulo, em 19 de junho deste ano, ele relembrou um processo por danos morais movido por Preta, em 2019, depois que ele comparou ela a uma “porca” durante um programa de TV.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”, disse Leo Lins, no show mais recente.

A declaração causou revolta nas redes sociais. Recentemente, Leo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por racismo e preconceito com pessoas com deficiência. A decisão da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo considerou um show gravado em Curitiba, em 2022, no qual ele fez declarações consideradas ofensivas a diversos grupos sociais.

A atriz Alice Wegmann, que interpreta Solange em Vale Tudo, não poupou críticas ao humorista. “Esse monstro ainda está falando absurdos e cometendo crimes por aí? Mas gente…”, escreveu, demonstrando indignação com a situação. O comentário logo foi apagado.

Alexandre Frota publicou na quinta-feira (26) um vídeo criticando Leo Lins pelos comentários desrespeitosos.

“Falar da doença da Preta Gil é inaceitável. (…) Talvez você desconheça a dor dos pais, das mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você desconheça que milhares de crianças no Brasil e no mundo não chegarão à sua idade. Você joga por água abaixo o trabalho de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, especialistas, pesquisadores que trabalham no combate do câncer”, disse Frota no vídeo.

Entenda a doença

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e passou por cirurgia e quimioterapia. Após um período de remissão, a doença retornou em agosto de 2024, com metástases em dois linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. Em dezembro de 2024, ela foi submetida a uma cirurgia de 18 horas para remover os tumores.

Na autobiografia “Preta Gil: os primeiros 50”, ela conta com detalhes como descobriu a doença e como deu os primeiros passos no tratamento. “Comecei a quimioterapia em janeiro. No quinto ciclo, em abril, tive uma sepse, fui parar na UTI e quase morri”, ela narra.

A sepse é um quadro de infecção generalizada provocada por vírus, fungo ou bactéria, que compromete o funcionamento do organismo como um todo e pode levar à morte. No livro, Preta conta que sua pressão chegou a seis e os batimentos, a 180, um quadro extremamente grave.

Atualmente, Preta Gil está realizando um tratamento experimental nos Estados Unidos, buscando novas abordagens terapêuticas para o câncer.

2025-06-28