Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

A tela é uma espécie de alerta do sistema que interrompe o funcionamento da máquina. Foto: Reprodução A tela é uma espécie de alerta do sistema que interrompe o funcionamento da máquina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No início de 2025, a Microsoft havia revelou uma reformulação na sua mensagem de erro de sistema do Windows, a famosa “tela azul da morte”, que existe há quase 40 anos. Segundo a empresa, nos próximos meses, a mensagem passará a ser preta e mais informativa ao usuário.

A “tela preta da morte” deve se parecer com uma tela de atualização de Windows, sem o símbolo de “carinha triste” e o QR code que aparecem atualmente. O novo design deve mostrar o código de parada e o driver de sistema defeituoso, permitindo que o usuário reconheça o problema mais rápido.

Em uma entrevista ao The Verge, David Weston, vice-presidente de segurança empresarial e de sistemas da Microsoft, disse que a mudança é “uma tentativa de esclarecer, fornecer melhores informações e permitir que, nós e os clientes, realmente, cheguemos ao cerne do problema para que possamos corrigi-lo mais rapidamente”. “Parte disso são informações mais limpas sobre o que exatamente deu errado, onde é o Windows versus um componente”, disse.

De acordo com a empresa, a novidade deve estar disponível nos próximos meses em uma atualização do Windows 11. Além disso, a Microsoft também introduziu a sua nova ferramenta chamada Quick Machine Recovery, que tem como objetivo restaurar, mais rapidamente, máquinas que não conseguem inicializar.

As mudanças fazem parte de um projeto da empresa de melhorar a segurança do sistema Windows após o ataque cibernético da CrowdStrike, em julho de 2024, que causou problemas em aeroportos, bancos e outros setores de logística ao redor do mundo que dependiam da tecnologia.

História

Presente desde a primeira versão do Windows, lançada em 1985, a tela azul da morte é uma mensagem que é causada por problemas de software, hardware e até de drivers que fazem com que o Windows seja desligado para que falhas maiores não ameacem o computador. É uma espécie de alerta do sistema que interrompe o funcionamento da máquina.

Ao longo dos anos, a tela ganhou pequenas mudanças visuais até receber o emoticon no Windows 8, lançado em 2012, formato que persiste até hoje.

A criação da tela tem “três pais”: Steve Ballmer (responsável apenas pelo texto da tela lançada em 1992), John Vert (responsável pela mensagem no Windows NT, em 1993) e Raymond Chen (autor da tela no Windows 95). A atribuição é feita a eles por uma razão: embora existisse antes dos anos 90, a tela azul só passou a indicar uma falha fatal a partir do Windows 3.0.

A escolha pelo azul foi feita simplesmente nas limitações dos dispositivos de vídeo da época.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

