Porto Alegre Famílias poderão consultar lista de espera em creches de Porto Alegre pela internet

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

A ideia é dar mais transparência e agilizar para as famílias o processo de consulta periódica do movimento da lista de espera das escolas infantis do município Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

As famílias de Porto Alegre que se inscreveram para vagas na educação infantil, no período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2021, ou seja, aquelas que participaram do processo regular de inscrição para Educação Infantil 2021/2022, poderão consultar a classificação e o andamento da lista de espera de seus filhos ou dependentes, ao longo do ano letivo de 2022, pela internet.

A ideia é dar mais transparência e agilizar para as famílias o processo de consulta periódica do movimento da lista de espera das escolas infantis do município. Para acessar a informação, só é necessário o comprovante de inscrição (onde está discriminado o número) que deverá ser informado na página de consulta à lista de espera, juntamente com a data de nascimento da criança.

“Vale lembrar que, quem não participou do processo de inscrição e solicitou vaga via e-mail de atendimento, não tem como fazer esta consulta, já que não participou da inscrição desde o início e deve aguardar a resposta da gestão de vagas, quanto à disponibilidade na rede”, explica Carmen Lúcia Lima, da Equipe de Dados da Smed.

“Isto porque a lista de espera é gerada a partir das inscrições feitas no período pré-estabelecido”, completa Carmen. As solicitações feitas fora do período de inscrição só são atendidas na medida em que as escolas da rede municipal de ensino esgotam a lista de espera daquelas feitas dentro do prazo.

