Cinema Famosos, artistas e políticos celebram vitória de "Ainda Estou Aqui"

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Internautas ainda comemoraram como se fosse uma vitória do Brasil na Copa do Mundo.

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” venceu o prêmio de melhor filme internacional no Oscar 2025, neste domingo (2) em Los Angeles. Histórico, o momento marca a primeira vitória do Brasil no Oscar. Famosos, artistas, políticos e internautas celebraram a vitória do filme nas redes sociais.

Fãs expressaram orgulho nacional no longa que tem Fernanda Torres e Selton Mello como atores principais. Internautas ainda comemoraram como se fosse uma vitória do Brasil na Copa do Mundo. “Parece que ganhamos o Hexa”, alegrou-se.

Veja a repercussão abaixo.

Lula

“Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e @janjalula estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo.

O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de @oficialfernandatorres e @fernandamontenegrooficial , @seltonmello , do @marcelorubenspaiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui”.

Dilma Rousseff

“O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é um reconhecimento da força da cultura brasileira. Uma homenagem merecida ao nosso cinema, ao diretor Walter Salles, às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, ao ator Selton Mello e a toda a equipe do filme”.

Selton Mello

Selton Mello estava certo da vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025. O ator, que acompanhou a premiação da plateia do Dolby Theater, em Hollywood, publicou um vídeo do momento em que o prêmio de filme internacional é anunciado. “Brasil no topo, fizemos história”, comemorou.

Momentos antes da honraria, o ator está aparentemente tranquilo e aponta para o palco na hora em que o vencedor vai ser divulgado. “A tranquilidade de quem estava sentindo, enquanto minha amada Daniela Thomas quase desmaiava”, brincou na legenda do vídeo, referindo-se à produtora associada do filme, que aparece a seu lado na imagem.

“Brasil no topo como deve ser, nosso cinema brasileiro finalmente tem um Oscar”, celebrou ainda nos Stories. “O primeiro Oscar a gente nunca esquece”, complementou.

Selton interpreta Rubens Paiva no longa. Trata-se do deputado cassado que desaparece após ser detido por agentes da ditadura militar, deixando a mulher, Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, e os filhos.

Angélica

“Brilhar no Oscar! ‘Ainda Estou Aqui’ conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional, e você encheu nossos corações de orgulho. Você é nossa campeã! Seu talento, humor, generosidade e respeito pela arte são lindos de ver. Você ganhou sim, e nós também, por termos você representando o Brasil com tanta paixão”.

Rodrigo Santoro

“O mundo todo, mais do que nunca, vai conhecer a potência que é o Brasil. É uma emoção muito grande testemunhar esse momento. Um domingo de Carnaval histórico que será para sempre lembrado. Parabéns a todos! Viva o cinema nacional”, expressou o ator.

Walcyr Carrasco

O autor Walcyr Carrasco, por sua vez, parabenizou toda a equipe do longa e reforçou a grandiosidade do momento: “Momento histórico! ‘Ainda Estou Aqui’ é anunciado como vencedor do Oscar. Fernanda, Walter, Selton e toda a equipe: vocês são extraordinários! Viva!”.

