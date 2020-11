Geral Famosos lamentam a morte da cantora Vanusa, aos 73 anos; veja a repercussão

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

A artista sofreu uma insuficiência respiratória. (Foto: Teca Lamboglia/Funarte)

Músicos e outras personalidades lamentaram, neste domingo (8), a morte da cantora Vanusa. A artista sofreu uma insuficiência respiratória, aos 73 anos. Ela estava em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo, onde morava há dois anos. Ao longo da carreira, Vanusa lançou mais de 20 discos e vendeu 3 milhões de cópias.

O velório e sepultamento da cantora Vanusa, que faleceu na madrugada deste domingo, será em São Paulo, informou a assessoria da artista em nota: “Seguindo os protocolos de saúde e distanciamento social, o corpo da cantora Vanusa será velado pela família e amigos próximos no Funeral Arce Morumbi, Av Giovanni Gronchi 1358, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, das 8h às 14 horas. O sepultamento será às 16 horas no Cemitério de Congonhas”.

Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte da cantora. “A ‘manhã não é de setembro‘ mas de novembro e amanheceu triste, mais uma estrela que se vai. Obrigado pelas suas canções Vanusa e descanse em paz”, disse a atriz e dançarina Rita Cadillac no Instagram.

Já a cantora Angela Ro Ro manifestou-se no também no Instagram com a seguinte mensagem: “Em paz! Minha querida! Grata por encantar nossa música! Ricardo e eu seremos eternamente gratos!”.

“Que pena, descanse em paz rainha Vanusa, que Deus te receba de braços abertos e ampare aos seus familiares aqui”, disse o cantor Buchecha no Twitter.

A cantora Teresa Cristina escreveu: “A voz dela embalou muitas manhãs da minha infância. Um timbre de voz que me traz um baú cheio de memórias. Descanse em paz, Vanusa!”.

Já a cantora Fafá de Belém declarou em seu Instagram: “Uma das principais características de Vanusa enquanto artista e mulher foi estar sempre a frente de seu tempo. Ela abriu muitos caminhos, era forte, rompeu com muitos padrões e exerceu de forma brilhante seu ofício e sua arte. Vanusa era uma cantora diferenciada, tinha uma voz doce e voraz, e deixa uma obra que todos deveriam conhecer. Principalmente aqueles que a conheceram por aquele vídeo fatídico que infelizmente tomou tamanha proporção. A morte de Vanusa é também uma oportunidade das pessoas pensarem na responsabilidade por aquilo que postam, que compartilham. O que para uns é motivo de chacota, pode estar causando dor ao outro. Conheçam a obra de Vanusa, a vida de Vanusa, essa GRANDE artista que agora vai descansar em paz. Meu mais forte e carinhoso abraço nos filhos, amigos e familiares. VIVA VANUSA!”.

Rafael Vannucci, empresário e filho da Vanusa postou: “Muto obrigado a cada mensagem, cada oração!! Gratidão!! Minha guerreira partiu!! Deus te receba de braços abertos minha mãe!! Orgulho de você!!”.

Zé Ramalho, cantor e compositor, declarou: “Fiquei muito triste com a notícia da morte da cantora Vanusa. Ela foi a fada que anunciou a chegada do Avôhai. Sua gravação é histórica, bem antes da minha e eu participo dessa gravação tocando viola de 12 cordas, com arranjo de Lincoln Olivetti. Vanusa tinha uma voz poderosa e se diferenciava, nos anos 60, com composições políticas e sociais definidas. Ícone da Jovem Guarda, linda e sexy! Para sempre vou me lembrar dela! Viva Vanusa!”.

Já o cantor e compositor Zeca Baleiro escreveu: “Certo dia convidei a Vanusa pra ir no meu estúdio e lá falamos sobre a possibilidade de fazermos um cd novo. Ela ficou muito feliz. Ela é uma cantora muito importante na história recente da nossa música popular, e depois daquele episódio do Hino, precisava da volta por cima. Levamos dois anos trabalhando na feitura do cd, que levou seu nome completo: Vanusa Santos Flores. Ela era uma pessoa doce e foi uma grande aula trabalhar com ela. Viva Vanusa!”.

