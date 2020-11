Geral Messi chega a 640 gols oficiais pelo Barcelona e encosta em Pelé na busca por recorde

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Messi está a apenas dois gols de igualar o Rei como o maior artilheiro de um único clube em jogos oficiais. (Foto: Reprodução/Twitter)

Os dois gols marcados por Lionel Messi na goleada do Barcelona por 5 a 2 sobre o Real Betis, na tarde de sábado, deixaram o argentino cada vez mais perto de igualar um recorde de Pelé. O camisa 10 blaugrana está a apenas dois gols de igualar o Rei como o maior artilheiro de um único clube em jogos oficiais.

Pelé tem 642 tentos oficiais marcados pelo Santos, enquanto Messi chegou aos 640. O terceiro colocado no registro histórico é Gerd Muller, lenda da seleção alemã e do Bayern de Munique, clube pelo qual marcou 564 gols oficiais.

Na partida de sábado, o argentino começou no banco, poupado pelo desgaste físico. No intervalo, foi acionado pelo técnico Ronald Koeman e mudou a partida: construiu a jogada do gol de Griezmann, aos cinco minutos, e marcou o seu, de pênalti, aos 16.

O argentino ainda marcou o seu primeiro gol com bola rolando na temporada, o penúltimo da partida, já aos 37, em chute forte cara a cara com o goleiro Bravo.

Messi no banco

A escalação inicial do time catalão contra o Betis contou com um fator não usual: Lionel Messi no banco. Após a partida, Ronald Koeman explicou que a decisão foi tomada pelo desgaste físico do argentino.

“Não foi bom começar (sem Messi), mas a segunda parte foi magnífica. Conversamos desde sexta-feira, ele terminou com desconforto o jogo contra o Dínamo de Kiev e não estava em condições de jogar desde o início”, explicou.

Além disso, o treinador explicou que “um jogador como Messi sempre será titular, se estiver bem. Hoje não, por conta do desconforto. Não tinha dúvidas sobre ele, conheço-o e vejo-o treinar todos os dias”.

O treinador holandês ainda se mostrou feliz com o resultado e rendimento ofensivo de sua equipe. O ponto que ficou como um porém em sua análise foi o segundo gol sofrido, em um momento de superioridade na partida.

“Estivemos bem apesar da decepção de sofrer um gol quando estávamos melhor. Nesse sentido, temos de melhorar, ter mais responsabilidade na defesa. Mas estivemos bem e tivemos oportunidades para fazer mais gols. Cinco é um bom número de gols, mas conseguiríamos marcar mais”, avaliou.

Com 11 pontos em sete jogos, o Barcelona é o oitavo colocado do Campeonato Espanhol. Após a pausa pela data Fifa, o time blaugrana enfrentará o Atlético de Madrid. As informações são do jornal O Globo e da ESPN.

