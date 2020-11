Geral Neymar quer seguir no Paris Saint-Germain

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O brasileiro tem contrato com o clube francês até 2022. (Foto: Divulgação/PSG)

Neymar quer seguir jogando no PSG (Paris Saint-Germain), segundo o jornalista Hadrien Grenier, do “Le10sport”. O brasileiro teria comunicado o clube por meio de seus representantes e pesquisou nomes de outros atletas para tornar o time ainda mais forte e competitivo nas próximas temporadas.

O brasileiro tem contrato com o clube francês até 2022 e os dirigentes do PSG estão dispostos a renovar o contrato do camisa 10, mas nenhuma oferta foi feita. O craque pode ser a principal estrela do time caso Mbappé saia para o Real Madrid ao fim desta época.

Neymar teve excelente participação na última temporada em que conquistou três títulos pelo PSG e foi responsável por fazer o time de Tuchel chegar em uma inédita final de Liga dos Campeões. Na atual campanha, o brasileiro tem dois gols e quatro assistências em seis partidas.

O Paris Saint-Germain decidiu liberar Neymar para se apresentar à seleção brasileira para os dois próximos compromissos da equipe do técnico Tite pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

A decisão atende ao desejo do brasileiro de se reunir ao grupo mesmo em meio ao tratamento da lesão no adutor sofrida na partida contra o Basaksehir, no último dia 29, pela Liga dos Campeões.

A ida de Ney para a seleção não animava em nada os parisienses, como deixou claro o técnico Thomas Tuchel em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 contra o Rennes no último sábado, pelo Campeonato Francês.

“É o direito das seleções chamarem os seus jogadores. Não podemos fazer nada. Preferia que não tivessem sido chamados para as seleções, porque estão lesionados e não podem jogar. Agora, eles foram chamados e não podemos fazer nada”, disse o alemão, referindo-se também a Mbappé, convocado pela França mesmo lesionado.

Um dia depois, porém, o PSG emitiu comunicado informando que “Neymar Jr. continuará seu tratamento com a seleção brasileira em estreita colaboração com a equipe médica do PSG”.

A regra, importante ressaltar, também valeu para o colega do brasileiro no ataque do time francês – a seleção dele enfrenta a Finlândia no dia 11 e Portugal no dia 14. “Kylian Mbappé, cuja evolução está como esperada, continuará seu tratamento individual e treinamento com a seleção francesa, em estreita colaboração com a equipe médica do PSG”, afirmou o clube.

A própria Confederação Brasileira de Futebol considera que Neymar de fato não tem chances de enfrentar a Venezuela, no dia 13, no Morumbi (por isso o atacante flamenguista Pedro também foi chamado).

Porém, apesar da extrema preocupação do PSG sobre uma possível volta antecipada, Neymar e os médicos da seleção acreditam que ele pode atuar contra o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu, a depender de como o tratamento evolui.

O time francês já está com uma lista extensa de lesionados que conta também com nomes como Icardi, Verratti, Kehrer e Kimpembe e torce para que ela não aumente mais ainda em meio à Data Fifa, o que inclui aí o desejo de que a CBF tenha a máxima cautela com seu camisa 10.

Mesmo com tantas baixas, a equipe de Tuchel conseguiu passar pelo Rennes e manteve a liderança da Ligue 1. De quebra, deu um pouco de paz para o treinador alemão, que está ameaçado no cargo por causa da má campanha na Champions. As informações são dos sites Lance e Goal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral