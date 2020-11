Geral O governador gaúcho afirma que a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos é a “vitória da ponderação sobre o extremismo”

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Eduardo Leite afirmou esperar que a mudança semeada pelos americanos sirva de exemplo e pavimente novos e mais felizes caminhos para a democracia e o respeito à diversidade no mundo. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou neste sábado (7) sobre a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. De acordo com Leite, a eleição do candidato democrata é uma vitória da ponderação sobre o extremismo e da civilidade sobre a irracionalidade.

“A eleição de Joe Biden nos EUA é vitória da ponderação sobre o extremismo. É vitória da civilidade sobre a irracionalidade. Que a mudança semeada pelos americanos sirva de exemplo e pavimente novos e mais felizes caminhos para a democracia e o respeito à diversidade no mundo”, escreveu ele no Twitter.

O governador de São Paulo, João Doria, também comemorou a vitória de Joe Biden nas eleições americanas. Em seu perfil no Twitter, Doria disse que ficou feliz com a confirmação do resultado.

“Feliz com a vitória do candidato eleito presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Ele é um defensor da democracia e das relações multilaterais. Bom para os EUA, bom para o Brasil.” Ele também afirmou ter enviado uma carta a Joe Biden, cumprimentando-o por sua vitória.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a vitória do democrata Joe Biden “restaura os valores da democracia”. “A vitória de Jo eBiden restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias. Parabenizo o presidente eleito e, em nome da Câmara dos Deputados, reforço os laços de amizade e cooperação entre as duas nações.”

Os governadores do Maranhão, Flavio Dino; de Minas Gerais, Romeu Zuma; e do Ceará, Camilo Santana, também usaram o Twitter para parabenizar Biden.

