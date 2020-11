Geral Aviões da FAB levam geradores para o Amapá após mais de quatro dias sem luz

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Segundo a FAB, foram transportadas 4,2 toneladas de equipamentos que serão utilizados para auxiliar no restabelecimento da energia. (Foto: Tenente Bruna/FAB)

A FAB (Força Aérea Brasileira) mandou para o Amapá aeronaves com toneladas de equipamentos necessários para restabelecer a energia elétrica no Estado. As aeronaves transportam máquinas de purificação de óleo e geradores para Macapá (AP). A missão começou na sexta-feira (6) e continuou neste sábado (7). Um incêndio em um transformador, na noite de terça-feira (3), provocou o apagão em várias cidades do Estado.

Segundo a FAB, já foram transportadas 4,2 toneladas de equipamentos que serão utilizados para auxiliar no restabelecimento da energia. Neste sábado, o avião FAB 2477 decolou da Ala 8, em Manaus (MA), às 13h18min (horário de Brasília) e, pousou em Macapá (AP), às 15h30min, transportando um trator e uma carreta que farão o transporte de geradores, além de cabeamentos. Os equipamentos serão utilizados para substituir os componentes danificados na subestação de energia elétrica.

A Operação Amapá foi designada pelo Ministério da Defesa e é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia. Para reduzir os impactos da falta de energia elétrica, o Gabinete de Crise do governo federal acionou o Comando da Aeronáutica para prestar o apoio necessário. A previsão é que sejam transportadas aproximadamente 51 toneladas de materiais e equipamentos.

De acordo com o governo do Amapá, o fornecimento de energia no Estado começou a ser recuperado parcialmente neste sábado. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o transformador da subestação Isolux foi recuperado e conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) às 5h05min, garantindo a segurança necessária para a distribuição do produto.

Inicialmente, o restabelecimento ocorreu de forma parcial em Macapá. Na manhã deste sábado, o nível de carga do transformador chegou em 100 MW. De acordo com o diretor presidente da CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), Marcos Pereira, é necessário chegar à 120 MW, além dos 30 MW de carga que estão sendo disponibilizados através da Usina de Coaracy Nunes para atender, ainda que de forma limitada, os 13 municípios afetados com o apagão.

“Vamos receber ao longo do dia cerca de 50% a 60% da energia necessária para suprir as necessidades dos consumidores do estado. Diante desta limitação, a CEA fará o controle desta distribuição, atendendo prioritariamente os serviços essenciais e posteriormente os demais segmentos”, declarou.

O restabelecimento total do fornecimento de energia elétrica no Estado deve ocorrer até o próximo fim de semana, disse neste sábado o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na manhã deste sábado, o fornecimento de energia foi retomado em bairros da capital, Macapá, e em outras localidades do Estado. De acordo com o ministro, 65% do fornecimento foi retomado.

“A carga está sendo retomada gradualmente no Estado, já temos cerca de 65% da carga retomada. Esperamos que isto vá se restabelecendo até 100% nos próximos dias”, disse Albuquerque. “Acreditamos que até o final da próxima semana 100% da energia esteja restabelecida no estado do Amapá”, acrescentou o ministro.

Das 16 cidades do Estado, apenas três – Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari – não foram atingidas pelo apagão e mantiveram a energia, pois são abastecidas por sistemas independentes.

Rodízio de energia

Com exceção dos serviços essenciais, as demais unidades consumidoras passarão por rodízio de energia em intervalos de seis em seis horas em todo o Estado. O planejamento está sendo conduzido pela CEA.

“Os consumidores já devem estar preparados para este rodízio e tomarem as medidas de segurança e de economia de energia necessárias até que sejam implantados os demais transformadores que permitirão a companhia atender de forma integral todo o estado”, explicou o presidente da CEA. As informações são da Agência Brasil, da FAB e do governo do Amapá.

