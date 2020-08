Hoje o dia foi todo dela! Bruna Marquezine completou 25 anos nesta terça-feira (04), e seus amigos não deixaram de celebrar a data homenageando a leonina nas redes sociais. Preta Gil, Manu Gavassi e Bruno Gagliasso são alguns dos famosos que parabenizaram a atriz.

Preta Gil

“Hoje é aniversário dessa mulher que amo e admiro cada dia mais @brunamarquezine, somos leoninas e gostamos de festa e esse ano não vou poder de dar um beijo e nem receber esse seu carinho mas sinta-se beijada, abraçada pela minha energia de amor que sempre exalo pra você!! Feliz Aniversário, que seu ano novo seja de mais amor e crescimento!!! Você é pura luz baby Bru!!!!”.

Manu Gavassi

“Oi Bruninuni. Hoje é dia 4 de Agosto e é seu aniversário de 25 anos. E eu escolhi pra te homenagear essa foto que salvei esses dias no meu celular, estávamos com alguém que pediu pra tirar foto com a gente (em 2019 quando isso era possível) e algum fã clube recortou a pessoa (peço perdão a ela) mas escolhi justamente por não ser a foto perfeita. Por estarmos com carinhas sorridentes e verdadeiras de meninas (pós vinho, risos). E sinto que essa é a nossa melhor versão. Nossa essência. Te amo como se você fosse família, e acho que é porque você é. Família a gente escolhe, e a gente se escolheu.”

E a cantora e ex-BBB continuou: “Te admirei desde a primeira vez que pude conviver com você e ver a graça e simplicidade que você conduzia a loucura que sempre foi sua vida. Você faz parecer fácil, Bru. Você inspira e nem percebe. É uma delícia te ouvir falar, contar suas histórias, seus medos, seus sonhos. Eu amo quem fala com os olhos brilhando e na minha opinião dentre tantas essa é a sua qualidade mais preciosa. Amo você. Amo te ver crescer. Amo crescer junto. Amo nossa conexão e respeito. E desejo que esse novo ciclo seja lindo, leve e verdadeiro. (Que nem nossas carinhas pós vinho da foto). Um bilhão e meio de beijos, Manu.”

Bruno Gagliasso

“Eu não poderia escolher uma imagem diferente dessa pra comemorar a sua vida, @brunamarquezine. Noronha já me deu muitos presentes na vida e você se unir à nossa família, fazer parte do nosso dia-a-dia foi mais um deles. Que o novo ano seja cheio de realizações pessoais, profissionais e que o mundo seja generoso com você como você é com todos que estão à sua volta. Te amo! Feliz aniversário!”

Giovanna Ewbank

“GIRAFINHA!!!!!!!! Hoje é o seu dia minha leonina linda do coração gigante!!! Que encontro lindo foi o nosso né?! Quantos momentos abençoados já vivemos juntas…eu não vejo a hora de poder te abraçar de novo, ficarmos de pernas pro ar fazendo nada e viajar com a nossa grande família do jeito que a gente gosta! Que você continue iluminando os caminhos das pessoas que te cercam! Títi e Bless estão aqui mandando beijos pra tia Bruna e dizendo que querem te abraçar muito…Zyan ainda tem que conhecer esse seu abraço que todos nós amamos! PARABÉNS PARABÉNS PARABÉNS @brunamarquezine TE AMO!”

Priscilla Alcantara

“Viva você, Bruna! Te amo, minha irmã de alma.”

André Nicolau

Bruna nossa amizade é uma grande aventura, né?! Já vivemos todas as fases possíveis com o outro…. do jantarzinho light à tempestade com raios na piscina. (Eu quase fui eletrocutado lembra?) E como não sabemos ser pela metade, essa intensidade faz a gente sentir muito! (As vezes até demais). Mas mesmo quando tudo parece que não vai ficar muito bem, nos reencontramos mesmo que sem planejar. Porque no final das contas se tem uma que a gente sabe fazer juntos, é rir. Que você esteja cercada de alegria, amor, verdade e saúde! Saudade”.