Aretha Marcos, filha dos cantores Vanusa e Antonio Marcos, afirma que a mãe está com Alzheimer. A declaração foi feita durante o programa Domingo Espetacular, da Record TV.

A também cantora, que mora na cidade de Piracaia, no interior paulista, falou sobre o relacionamento que tem com a mãe. Segundo Aretha, Vanusa segue internada, sob cuidados médicos.

Aretha Marcos mostrou ao repórter da emissora diversos quadros feitos com flores naturais e uma delas representa a mãe. “Quando ela (flor) brotou lá fora, tinha uma exuberância. Minha mãe está num processo como essa flor. Minha mãe está com Alzheimer, que é uma doença degenerativa”, disse.

Vanusa está internada desde maio de 2018. De acordo Rafael Vannuci, filho da cantora, ela estaria tratando de dependência química e depressão. Esta foi a terceira internação dela em uma clínica de reabilitação.

Em 2015, Vanusa lançou seu álbum mais recente, Vanusa Santos Flores, com músicas inéditas após um hiato de quase duas décadas. A obra contou com a produção de Zeca Baleiro. “Eu não queria voltar com Manhãs de Setembro, precisava de material novo”, afirmou na época.