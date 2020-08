Na sexta-feira (07), a música “Você, Meu Velho Pai” e o clipe da canção serão lançados com exclusividade na Rádio Liberdade AM 970 KHz.

A composição faz parte do projeto Os Gauchinhos, idealizado pelo Grupo Mídia A, no qual crianças e adolescentes de até 15 anos de idade se pilcham, tocam e cantam músicas tradicionalistas, ressaltando os costumes do Rio Grande do Sul.

O grupo é formado por Luisa Mocelin, 13 anos, de Rio Pardo; Alan dos Santos, 13 anos; de Rio Pardo; e Ranan Rousado, 14 anos, de Viamão.