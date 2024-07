Brasil Famurs e associações regionais entregam reivindicações de prefeitos gaúchos ao ministro das Relações Institucionais

4 de julho de 2024

Ofício entregue ao ministro Alexandre Padilha pede socorro financeiro aos 497 municípios do RS. Foto: Leonardo Bortolotto Foto: Leonardo Bortolotto

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, e representantes das 29 Associações dos Municípios do RS entregaram um documento com reivindicações dos 497 municípios gaúchos ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ofício solicitando respostas e socorro financeiro às prefeituras gaúchas foi entregue durante encontro realizado no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (3), como parte da agenda da Marcha a Brasília pela Reconstrução dos Municípios do RS, evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com a Famurs.

Conforme o presidente Arruda, os gestores municipais agradecem a ajuda e ações já anunciadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo governo federal através dos seus ministros, mas ressalta que os municípios gaúchos precisam de ajuda urgente e rápida em duas questões: o repasse extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e recomposição do ICMS e do ISS.

Em relação ao FPM extra, a entidade solicitou o repasse aos 402 municípios que não estão em calamidade pública e, por isso, não receberam este recurso. O valor seria utilizado na recuperação das estradas vicinais, vias importantes para o escoamento da produção primária e para o transporte escolar.

Já sobre os impostos, a Famurs pediu a garantia dos repasses de recomposição do ICMS e do ISS para municípios referente aos meses de maio e junho, o que totaliza R$ 2,5 bilhões aos cofres municipais. Ainda, a Federação solicitou um novo repasse em setembro, para cobrir eventuais diferenças na arrecadação que possam ocorrer de julho a setembro. O pedido visa garantir o orçamento municipal já estimado e assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais, além de promover a recuperação econômica em todo o estado.

“Os municípios estão à beira de um colapso financeiro. Perdemos nos meses de maio e junho 25% da arrecadação do ICMS do governo do Estado. Foram R$ 2 bilhões a menos nos caixas das prefeituras. E a partir desse momento, nós vemos a preocupação dos nossos prefeitos e prefeitas, que precisam dar resposta à população, que está lá aguardando a restauração das estradas vicinais, das ruas, dos bairros, das empresas; o agricultor precisa de ajuda para recuperar sua lavoura que foi levada pela água”, justificou Arruda.

“Viemos para Brasília para registrar que foi muito bem-vindo os recursos anunciados para ajudar empresas e pessoas, mas para os municípios, dos R$ 92 bilhões anunciados, apenas R$ 680 milhões entraram em caixa. Então temos uma dificuldade nos nossos municípios, precisamos de resposta e socorro do FPM extra e da garantia de recomposição do ICMS e do ISS, para que os prefeitos e prefeitas do RS possam continuar sua missão de ajudar a população, que é ela que está sofrendo lá na ponta”, declarou.

O ministro Padilha, em nome do governo federal, recebeu as demandas e se comprometeu em encaminhar as reivindicações ao presidente Lula e aos ministros de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta; da Fazenda, Fernando Haddad; e da Casa Civil, Rui Costa. A Famurs aguarda retorno do governo federal até 17 de julho, data em estará acontecendo o 42º Congresso de Municípios do RS.

