Brasil Governo anuncia cronograma do “Enem dos Concursos”

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Uma das novidades anunciadas é a possibilidade de reembolso para quem desistir de fazer a prova na nova data. Foto: Agência Brasil Uma das novidades anunciadas é a possibilidade de reembolso para quem desistir de fazer a prova na nova data. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Ministério da Gestão e Inovação divulgou nesta quinta-feira (4), o novo cronograma e ajustes no edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. Após a situação de calamidade no Rio Grande do Sul, provocada por fortes chuvas que assolaram a região em maio, o governo federal decidiu adiar a aplicação do concurso.

Uma das novidades anunciadas é a possibilidade de reembolso para quem desistir de fazer a prova na nova data e a previsão de aplicação extraordinária da prova em caso de novos desastres. Para os candidatos com residência no Rio Grande do Sul, o ministério anunciou que será permitida a alteração de local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado.

No caso de reembolso – para qualquer candidato inscrito em todo o País – e de mudança de local de prova (apenas para os candidatos residentes ou inscritos no Rio Grande do Sul) o prazo vai de 5 a 7 de julho. De acordo com a Pasta, o cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto. A prova será realizada dia 18 de agosto. Os resultados finais vão sair até 21 de novembro e a convocação para posse deve ter início em janeiro de 2025.

Todo o processo do CNPU deverá ser finalizado no final de novembro. No dia 21 serão divulgados os resultados e, no dia seguinte, em 22 de novembro, terá início a convocação dos candidatos aprovados e aqueles classificados para curso de formação.

Veja as datas

4 de julho – Publicação de Decreto e retificação do Edital;

– Publicação de Decreto e retificação do Edital; 5 a 7 de julho – Disponibilização de sistema para os candidatos do Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos de outros estados que fariam prova no RS solicitarem alteração do polo de provas e para candidatos de todo o Brasil solicitarem devolução da taxa de inscrição;

– Disponibilização de sistema para os candidatos do Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos de outros estados que fariam prova no RS solicitarem alteração do polo de provas e para candidatos de todo o Brasil solicitarem devolução da taxa de inscrição; 7 de agosto – Disponibilização dos Cartões de Confirmação;

– Disponibilização dos Cartões de Confirmação; 18 de agosto – Aplicação das provas;

– Aplicação das provas; 18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

– divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h); 20 de agosto​ – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

– divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas; 20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

– prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados; 10 de setembro – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

– disponibilização da imagem do Cartão-Resposta; 8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

– divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; 21 de novembro – divulgação final dos resultados;

– divulgação final dos resultados; Janeiro 2025 – início da convocação para posse e cursos de formação.

