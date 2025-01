Acontece Famurs inaugura mural artístico em homenagem ao povo gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Idealizada por Maick Sei Lá, obra conta com retratos diferentes de pessoas para representar a diversidade do Rio Grande do Sul Foto: O Sul Foto: O Sul

O mural Gente Gaúcha foi inaugurado em uma parede externa da sede da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (17). Idealizada pelo artista plástico Maick Sei Lá e dois assistentes, a obra apresenta onze retratos diferentes de pessoas para representar a diversidade étnica, união e a solidariedade do povo gaúcho.

Com a curadoria de Vinicius Brito, assessor da Área Técnica de Cultura e Economia Criativa da federação, a estrutura começou a ser pintada em 6 de janeiro e foi finalizada na última quarta-feira (14). Para Marcelo Arruda, presidente da Famurs e ex-prefeito de Barra do Rio Azul, o mural busca retratar “o bem mais precioso do Estado, que são as pessoas”.

“Este mural é uma homenagem aos 11,3 milhões de gaúchos que trabalham diariamente ajudando no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E a essência da Famurs é esta mesma, a de trabalhar em prol da população”, afirmou Arruda.

Autor de diversos outros murais na capital — entre eles as pinturas na Travessa Passarinho, no Centro Histórico —, Maick Sei Lá valorizou a pluralidade da obra: “Retratamos crianças, jovens, adultos e idosos, então é algo bastante plural”, comentou o artista.

