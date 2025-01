Acontece CDL POA organiza o primeiro pós-NRF 2025 do Brasil nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O evento ocorrerá no Vista Pontal, em Porto Alegre Foto: Divulgação CDL POA O evento ocorrerá no Vista Pontal, em Porto Alegre. (Divulgação CDL POA) Foto: Divulgação CDL POA

Pode surpreender diante do engajamento nas telas, mas as gerações Z e Alpha estão começando a demonstrar cansaço do digital e desejam experiências mais humanas e significativas. Esse spoiler vai ser ampliado pelo Coordenador Estadual de Varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, um dos convidados do Pós-NRF 2025.

O evento – organizado pela CDL POA – será o primeiro do Brasil a apresentar as tendências globais discutidas na NRF’25 Retail’s Big Show com aplicação no varejo local. O encontro ocorrerá nesta quarta-feira (22), às 18h30min, no Vista Pontal, em Porto Alegre.

Além de Zortéa, organizador da Comitiva da NRF 2025 integrada pela diretoria da CDL POA, Guga Schifino (diretor de Inovação e Negócios na Linx Stone Co.), e Natália Schifino (gestora de Comunidade na WOW Aceleradora e Curadora na FFX), também vão trazer suas percepções.

Zortéa lembra que as gerações Z e Alpha estão moldando o mercado e o trabalho no varejo. Empatia e transparência são fundamentais para conquistá-los: “A NRF ratificou como o varejo físico pode ser um espaço de reconexão social e comunitária e o quão crucial é criar um ambiente inclusivo e colaborativo para atrair e engajar talentos dessa geração”.

Representante da Z – nascidos entre 1995 e 2010, a primeira geração a crescer completamente imersa no mundo digital –, Natalia, 24 anos, interpreta o tema desta 115ª edição da NRF, “game changer”, que, em uma tradução livre, pode ser entendido como “quem muda o jogo”.

“O game changer está em uma linha de existirem vários aspectos que talvez não sejam tão novidade, mas quem não os adotar no negócio, com certeza, vai ficar para trás, se já não ficou”, detalha a administradora formada pela UFRGS. “O reflexo disso, para o varejo brasileiro, é o de que as marcas a conseguirem se colocar à frente dessas tendências, que já estão virando pendências até, vão conquistar um mercado com alto potencial de conversão, como temos visto nos EUA”, complementa.

O sobrenome não é coincidência. Natália é filha de Guga, especialista em varejo moldado em recorrentes missões à NRF nas últimas décadas. Guga e Natália preparam “takeways”, ou seja, fazem uma curadoria a partir das conclusões mais relevantes das 175 sessões e das conversas ao longo de três dias (12 a 14/01), que reuniram 40 mil participantes do mundo inteiro, e das visitas técnicas promovidas pelo Sebrae-RS em empreendimentos ícones de Nova York.

Os representantes da CDL POA na comitiva foram o presidente, Irio Piva; o vice-presidente, Carlos Klein; o vice-presidente Administrativo e Financeiro, Octávio José Noronha Scheibe; o superintendente, Maico Renner; e o coordenador de Marketing, Leonardo Nakatani. “Fiquei muito impressionado diante da valorização, uma espécie de ressurgimento das lojas físicas que, precisam, sim, aproveitar a inteligência artificial para fortalecerem essa presença e proporcionarem a experiência mais agradável e eficiente aos seus clientes”, afirmou Irio Piva, em sua sexta participação na NRF.

