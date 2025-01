Mundo Trump decreta emergência para expulsar imigrantes e reafirma planos de expandir território

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Republicano promete tornar a fronteira com o México "mais poderosa". Foto: Reprodução Republicano promete tornar a fronteira com o México "mais poderosa". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A enxurrada de decretos anunciada para os primeiros dias de governo é parte do esforço para reverter as políticas do democrata Joe Biden ao mesmo tempo em que o republicano avança para cumprir suas promessas de campanha. Isso inclui parar o que chama de “invasão” de imigrantes na fronteira, reduzir os custos de vida para os americanos e ampliar a produção de petróleo – ideia sintetizada no slogan “drill, baby, drill” ou “perfure, baby, perfure”.

Trump anunciou que assinaria quase 100 decretos depois de tomar posse, sem deixar claro se as medidas viriam todas de uma vez nessa segunda-feira (20) ou aos poucos, ao longo dos próximos dias. Algumas das ordens executivas são simbólicas, outras devem enfrentar questionamentos da Justiça.

Uma das primeiras medidas do novo governo foi acabar com o CBP One, aplicativo que permitiu a entrada de quase 1 milhão de imigrantes em liberdade condicional, com direito de trabalhar enquanto esperam o processamento dos pedidos de asilo. A ordem foi publicada no site da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA logo após o juramento de posse, enquanto Trump ainda discursava no Capitólio.

Nas medidas já esperadas, estão fechar a fronteira para migrantes em busca de asilo e acabar com o direito à cidadania das crianças que nasceram nos Estados Unidos, filhos de imigrantes que estão no país ilegalmente. Ainda não está claro, contudo, como o republicano pretende acabar com a cidadania por nascimento, prevista na 14ª Emenda, considerando que o presidente não pode alterar a Constituição americana por conta própria.

Além de envolver o Exército dos EUA na segurança da fronteira. Isso provocaria desafios legais imediatos por causa dos limites estritos na lei americana para como as forças armadas podem ser implantadas dentro do país.

Outra questão é a de declarar as travessias de migrantes ao longo da fronteira EUA-México como uma emergência nacional, o que permitiria que Trump desbloqueasse o financiamento para a construção do muro da fronteira, sem aprovação do Congresso.

A expansão de território também está no radar de Trump. Após ser eleito, o republicano já vem falando em anexar o Canadá e “fazer justiça” no Canal do Panamá, onde julga que os americanos pagam muitos impostos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-decreta-emergencia-para-expulsar-imigrantes-e-reafirma-planos-de-expandir-territorio/

Trump decreta emergência para expulsar imigrantes e reafirma planos de expandir território

2025-01-20