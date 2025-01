Mundo Trump fala que mandará americanos a Marte e ganha “joinha” de Elon Musk

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O bilionário Elon Musk é fundador e diretor executivo da empresa aeroespacial SpaceX. Foto: Reprodução O bilionário Elon Musk é fundador e diretor executivo da empresa aeroespacial SpaceX. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nessa segunda-feira (20), durante seu discurso de posse no Capitólio, que irá enviar astronautas para Marte.

“Lançaremos nossa bandeira mais uma vez a novos horizontes, e iremos buscar manifestar o nosso destino até as estrelas lançando astronautas americanos para plantar as nossas estrelas e listras no planeta Marte”, afirmou Trump.

O bilionário Elon Musk, fundador e diretor executivo da empresa aeroespacial SpaceX, estava presente na cerimônia e celebrou após a fala do novo presidente.

Nazismo

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla do X, e um dos principais financiadores da campanha do presidente americano, Donald Trump, fez uma saudação durante um comício em Washington nesta segunda-feira, 20, comparada ao cumprimento usado pelos nazistas durante a 2ª Guerra.

Falando em um comício para apoiadores de Trump na Capital One Arena, Musk bateu no peito e estendeu o braço em linha reta acima da cabeça, com a palma da mão virada para baixo, logo após dizer à multidão que Trump foi escolhido para liderar o país numa encruzilhada civilizatória.

O movimento logo atraiu comparações on-line com a saudação popularizada por Adolf Hitler, e outros a interpretaram como uma saudação romana, que também é conhecida como “saudação fascista” e foi posteriormente adotada pelos nazistas. A variação nazista do gesto é ilegal em alguns países europeus, inclusive na Alemanha.

Nas redes sociais, até mesmo no X, que pertence a Musk, usuários especularam se o magnata estaria de fato fazendo a saudação nazista.

Nasa

Com a aposentadoria do helicóptero Ingenuity em janeiro, após completar 72 voos bem-sucedidos na superfície de Marte, a Nasa está testando uma nova aeronave robótica para enviar ao planeta vermelho.

Segundo informações publicadas na revista científica New Scientist, “a nave pousaria sozinha após cortar a atmosfera do planeta em alta velocidade, para depois percorrer vários quilômetros por dia carregada de equipamentos científicos”.

Em entrevista à publicação britânica, o supervisor do Ingenuity, Theodore (Teddy) Tzanetos, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, forneceu algumas características do novo helicóptero, batizado de Chopper.

O Chopper será um drone de seis lâminas com massa de 35 quilos, ou seja, 20 vezes mais pesado que o Ingenuity.

Ele terá uma autonomia de três quilômetros por sol (dia marciano com 24h40min), com carga de até cinco quilos.

Ao contrário do Ingenuity, que chegou a Marte na barriga do rover Perseverance, o novo Chopper será capaz de pousar por si mesmo diretamente da órbita para a superfície do planeta.

A aeronave, provavelmente, será equipada com jetpack, um dispositivo motorizado capaz de gerar impulso para desacelerar e controlar seu pouso assim que entrar na atmosfera marciana.

Se, por um lado, a inclusão do jetpack complica o design, que tem que integrar um sistema adicional de propulsão, ao mesmo tempo leve e autossuficiente, por outro lado traz algumas vantagens.

A principal delas é eliminar o dispendioso sistema de pouso sofisticado como o do Ingenuity.

