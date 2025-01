Mundo Nascido na África do Sul e um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk agora faz parte do governo americano

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Magnata tem trajetória marcada por dinheiro e polêmicas. (Foto: Divulgação/White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bilionário nascido na África do Sul, Elon Musk ganhou fama mundial por suas inúmeras polêmicas nas redes sociais. Agora, pela primeira vez, faz parte do governo dos Estados Unidos com Donald Trump de volta à Casa Branca – o magnata é um dos principais aliados do líder republicano, empossado nessa segunda-feira (20) para um segundo mandato (o primeiro foi de 2017 a 2020).

Musk assumiu o comando do Departamento de Eficiência (DOGE), espécie de conselho voltado para cortes de gastos públicos. A participação no governo Trump, que ele ajudou a eleger, é mais um passo na influência de Musk. Desde 2022, ele é o dono da rede social X (antigo Twitter), onde mantém um perfil com mais de 200 milhões de seguidores, além de muitas polêmicas.

O magnata também usa a rede social para mandar recados a governos de outros países: em 2024, atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Alexandre de Moraes, que mandou derrubar temporariamente o X no Brasil por descumprimento de ordens judiciais.

Foi Musk quem trocou o nome que o Twitter teve por mais de 15 anos, além de mudar as políticas de uso da plataforma, dentro ideia de que a moderação de posts poderia atrapalhar a liberdade de expressão, algo também propagado por Trump.

Antes de comprar o X, Musk já era famoso por estar à frente da fabricante de carros Tesla, uma das primeiras a apostar somente em modelos elétricos, e da SpaceX, empresa de voos espaciais. Com ela, o magnata faz planos para colonizar Marte.

A SpaceX tem ainda um braço voltado à internet via satélite chamado Starlink, que atua inclusive no Brasil. Musk também foi um dos fundadores da OpenAI, criadora do ChatGPT.

Em 2022, o bilionário apareceu pela primeira vez como homem mais rico do mundo. No último ranking anual da Forbes, de abril de 2024, estava em segundo lugar, com um patrimônio avaliado em US$ 195 bilhões. Ele tem 12 filhos.

Trajetória

Filho mais velho de um sul-africano e de uma canadense de classe alta, Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971. Ele já foi casado duas vezes e teve 12 filhos. Musk viveu em seu país natal até 1989. Seu pai, Errol Musk, de quem o bilionário se distanciou na vida adulta, conta histórias de tempos de riqueza abundante, incluindo a posse de uma mina de esmeraldas.

O filho reconhece que Errol teve negócios bem sucedidos na área de engenharia mecânica e elétrica que deram uma vida bastante confortável à família, mas nega que o pai tenha sido dono de mina.

Musk imigrou para o Canadá pouco antes dos 18 anos e começou a faculdade na Queen’s University, em Ontário. No meio da graduação, se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, nos EUA, se naturalizando cidadão americano. É bacharel em física e economia.

Aprendeu a programar sozinho e criou jogos na adolescência. Seu primeiro empreendimento foi a Zip2, empresa que criou em 1995 com seu irmão Kimbal e com o amigo Greg Kouri e que oferecia um diretório para encontrar empresas on-line. A companhia foi vendida em 1999 para a fabricante de computadores Compaq.

Em seguida, fundou a X.com, uma empresa de serviços financeiros on-line e de e-mail. Um ano depois de criada, a companhia se fundiu com a Confinity, que tinha um serviço de transferência de dinheiro chamado PayPal – que acabou virando o nome do negócio.

Em 2002, a eBay adquiriu a PayPal por US$ 1,5 bilhão em ações. Cerca de dois anos depois, tornou-se o maior investidor e assumiu o comando da recém-fundada fabricante de carros elétricos Tesla, bem antes de montadoras tradicionais apostarem nesse tipo de veículo. Antes, em 2002, Musk havia criado a sua empresa mais ambiciosa: a SpaceX, de transporte aeroespacial.

Entusiasta do bitcoin e de outras criptomoedas, ele também já se enveredou pelos ramos de energia solar, do transporte ultrarrápido, da internet via satélite e da neurociência.

A primeira aparição de Musk no ranking dos bilionários da revista “Forbes” foi em 2012, com a fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Dez anos depois, ele somava US$ 219 bilhões, quando ocupou o topo da lista pela primeira vez.

Desde 2004, tratava-se do maior acionista e o presidente-executivo da fabricante de carros elétricos Tesla, fundada em 2003 pelos engenheiros Martin Eberhard e Marc Tarpenning. Sediada em Austin, no Texas, a empresa entrou no ramo quando poucas marcas apostavam nesse tipo de veículo; o primeiro modelo foi lançado em 2009. Foi a partir daí que Musk começou a ganhar atenção da mídia.

Antes de se juntar à Tesla, Musk fundou, em 2002, a SpaceX, voltada ao transporte aeroespacial. Ele também é o presidente-executivo da empresa. A SpaceX se especializou no desenvolvimento e lançamento de foguetes reutilizáveis, algo que não existia e que pode baratear as viagens espaciais. Ela mantém contratos inclusive com a Nasa. (com informações de “O Globo”)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/nascido-na-africa-do-sul-e-um-dos-homens-mais-ricos-do-mundo-elon-musk-agora-faz-parte-do-governo-americano/

Nascido na África do Sul e um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk agora faz parte do governo americano

2025-01-20