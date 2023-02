Inter Fany Gauto e Fabíola Sandoval das Gurias Coloradas são convocadas para a seleção paraguaia

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

A apresentação da seleção paraguaia é no próximo dia 2 de fevereiro Foto: Divulgação/Inter A apresentação da seleção paraguaia é no próximo dia 2 de fevereiro (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

As atletas Fany Gauto e Fabíola Sandoval das Gurias Coloradas, foram convocadas para representar seu país na repescagem para a Copa do Mundo Feminina, contra China Tapei e Papua Nova Guiné ou Panamá, a partir da segunda quinzena de fevereiro.

A apresentação da seleção paraguaia é no próximo dia 2 de fevereiro, porém, por conta dos compromissos com o Inter, as duas atletas se apresentam na Nova Zelândia apenas no dia 13 de fevereiro para os duelos decisivos.

No próximo sábado, às 18h45min, as Gurias Coloradas enfrentam o Athletico Paranaense pelas quartas de final da Supercopa do Brasil 2023.

