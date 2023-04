Rio Grande do Sul Fapergs investirá R$ 13,4 milhões em bolsas de iniciação científica e tecnológica

4 de abril de 2023

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), lançou nesta terça-feira (4) o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e de Inovação (Probic/Probiti), que disponibilizará R$ 13,4 milhões em recursos para atender às demandas de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) interessadas em obter cotas de bolsas para alunos graduação.

O valor investido este ano é 40% maior que os R$ 9,6 milhões de 2022. Além disso, as bolsas terão seu valor equiparado ao que é pago pelo governo federal, passando de R$ 500 para R$ 700 mensais. Elas terão vigência a partir de 1º de setembro de 2023, com duração mínima de 30 dias e máxima de 12 meses. A previsão é que 1,6 mil estudantes sejam beneficiados.

O objetivo do programa é proporcionar a qualificação de recursos humanos do Estado, promovendo, desde a graduação, o interesse pela pesquisa científica, pelo desenvolvimento tecnológico e pela inovação. As bolsas buscam engajar os estudantes no processo de investigação científica, complementando a formação acadêmica e formando profissionais mais qualificados por meio do intercâmbio de conhecimento com os professores.

Inscrições

O envio das propostas pelas ICTs pode ser realizado entre 5 de abril e 26 de maio, por meio do SigFapergs, conforme os requisitos do programa e com o envio da documentação exigida no sistema. Mais informações podem ser obtidas no site da Fapergs ou pelo e-mail dec@fapergs.rs.gov.br.

