A Precisa Medicamentos, representante da indiana Bharat Biotch no Brasil, que desenvolve a vacina contra a covid-19 Covaxin, vai pedir autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para começar os testes clínicos da fase 3 no Brasil. Caberá a um hospital coordenar os testes com os voluntários.

Na semana passada, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) assinou contrato com a Precisa Medicamentos de intermediação das suas associadas para a aquisição de 5 milhões de doses da Covaxin. Com isso, aproximadamente 300 clínicas associadas à ABCVAC poderão firmar acordos individuais com a representante da Bharat Biotech no Brasil para a compra de doses.

Para conseguir a aprovação da Anvisa para uso emergencial de alguma vacina, o laboratório precisa ter feito testes da fase 3 no Brasil — como foi o caso da CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e com a vacina ChAdOx1, da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca (eu que, aqui, tem parceria com a Fiocruz).