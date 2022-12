Porto Alegre Farmácia de Medicamentos Especiais em Porto Alegre está no novo endereço

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Mudança ocorreu em virtude da troca da gestão, que passa agora da Secretaria de Saúde do Estado para a Secretaria de Saúde de Porto Alegre

A Farmácia de Medicamentos Especiais em Porto Alegre está desde esta segunda-feira (12) em novo endereço: Avenida Azenha, número 295. O serviço foi transferido da esquina das avenidas Borges de Medeiros com a Riachuelo, no Centro, para o novo local em virtude da troca da gestão, que passa agora da Secretaria de Saúde do Estado para a Secretaria de Saúde de Porto Alegre. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Mensalmente, são atendidos no local mais de 23 mil pessoas. O novo ponto traz melhorias à população. A farmácia conta com maior espaço de espera, com capacidade para 60 lugares, além da ampliação no número de guichês de quatro atualmente para 10. Além disso, o prédio melhor atende questões de acessibilidade e conforto ao usuário. Também há uma maior área de estoque, o que permitirá que os abastecimentos possam ocorrer de forma mais espaçada. A farmácia tem ainda consultórios para incremento do cuidado farmacêutico que antes ocorria por teleatendimento.

Municipalização

O processo de municipalização do serviço iniciou-se em 2021. Porto Alegre era a última cidade onde a SES tinha farmácia própria. Nas demais cidades, os medicamentos adquiridos pelo Estado são distribuídos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas farmácias da rede municipal.

Não há mudança em relação ao serviço online do Farmácia Digital, que seguirá no site farmaciadigital.rs.gov.br. No portal, a pessoa pode consultar quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS que são de responsabilidade do Estado. Alguns podem ser solicitados de forma digital, sem necessidade de que o usuário se desloque até a Farmácia de Medicamentos Especiais, seja em Porto Alegre ou em outro município.

