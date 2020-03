Bem-Estar Farmácia Municipal entrega medicamentos a domicílio em Imbé

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Medida visa evitar disseminação do novo coronavírus. Foto: Reprodução/Facebook Medida visa evitar disseminação do novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

De porta em porta, sem sair de casa. A exemplo do que ocorre com a vacinação de idosos contra a Gripe Influenza, é assim que moradores de Imbé estão recebendo seus medicamentos fornecidos pela Farmácia Municipal. A medida da Prefeitura tem objetivo de evitar a aglomeração de pessoas, especialmente daquelas acima dos 60 anos, que integram o grupo de risco contra a disseminação do Covid-19, o novo coronavírus. O serviço iniciou na terça-feira (24) e já contabilizava mais de 430 pedidos concluídos até a manhã deste sábado (28).

Através do telefone (51) 3627-8502, que também recebe mensagens pelo Whatsapp, o morador de Imbé pode solicitar a entrega em domicílio da medicação de uso contínuo ou controlada. Para cadastrar o pedido é preciso enviar uma foto da receita em boa resolução, além do endereço completo e dos números do RG, do Cartão SUS e do telefone para contato. A entrega acontece em até 48 horas úteis a partir do contato dos atendentes, mediante recolhimento da receita original nos casos de medicamentos de uso controlado. A orientação é para que as mensagens por aplicativo não sejam repetidas, pois a cada atualização de conversa o pedido vai automaticamente para o final da fila, ampliando o tempo de atendimento.

Conforme a farmacêutica do município Evelize Roque, tanto os medicamentos da Farmácia Básica quanto os da Farmácia de Medicamentos Especiais – ambas fechadas por determinação de decretos que restringem funcionamento de órgãos públicos para evitar aglomerações – são armazenados em kits organizados pela equipe da Secretaria Municipal da Saúde e entregues por quatro veículos à disposição do serviço. “Solicitamos compreensão da população, pois é um momento inédito. Há um volume muito grande de entregas, mas estamos trabalhando para realizar todas no menor prazo possível”, reforça Evelize.

O secretário municipal de Saúde, enfermeiro Tierres da Rosa, salienta que a mobilização dos servidores da pasta tem garantindo o cumprimento das medidas adotadas desde o início da situação de calamidade pública decretada pelo município, há cerca de uma semana. “São centenas de profissionais, nas mais diferentes áreas, se dedicando para que nada falte à população. Agradeço publicamente o empenho de todos e reforço o pedido para que ninguém saia de casa sem necessidade, pois há muita gente trabalhando nesta linha de frente para atender todas as demandas urgentes”, apela Tierres.

