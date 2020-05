Acontece Farmácias Associadas doa 20 mil máscaras cirúrgicas para a Secretaria Estadual da Saúde

(Foto: Divulgação/Farmácias Associadas)

A Secretaria Estadual da Saúde recebeu a doação de 20 mil máscaras de proteção com alta capacidade de retenção de partículas da Farmácias Associadas. A entrega foi realizada pelo presidente da Rede, Ricardo Silveira, na Central de Relacionamento, em Porto Alegre, na última quinta-feira (14).

Segundo informações da Defesa Civil, as doações de EPIs são encaminhadas imediatamente para serviços de saúde e segurança em diversos pontos do Estado. No momento, um dos principais destinos dos equipamentos doados são as instituições de longa permanência de idosos, que estão sendo muito afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Conforme Silveira, a aquisição desse tipo de equipamento de proteção individual tem sido um desafio para todos os setores, públicos ou privados, pela alta procura. Ele ressaltou a importância da doação. “Sabemos que os EPIs são fundamentais nesse momento, para proteger os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Nosso compromisso com a sociedade vai além de comercializar esses equipamentos. Também queremos colaborar com os sistemas públicos de saúde, para que possamos vencer juntos esse desafio”, afirmou.

