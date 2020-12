Ao todo, 4.573 lojas com salas de imunização e 6.860 farmacêuticos estariam disponíveis para a realização do serviço. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A aplicação de vacinas contra a covid-19 pode ganhar um reforço expressivo das farmácias de todo o País. A Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), que representa as 26 maiores empresas do varejo farmacêutico nacional, entregou ao governo federal e aos governos estaduais um projeto para aplicação das vacinas nos estabelecimentos privados.

Ao todo, 4.573 lojas com salas de imunização e 6.860 farmacêuticos estariam disponíveis para a realização do serviço em todos os Estados e no Distrito Federal, sem custo para o Ministério da Saúde ou para a população.

Pela proposta, o atendimento ocorreria das 9h às 18h, com uma hora de intervalo para almoço e agendamento eletrônico. O projeto inclui ainda o uso dos centros de distribuição das redes associadas, presentes em 45 localidades, para facilitar o processo de logística e distribuição das vacinas.

Outra sugestão é a publicação de um decreto federal ou ato do ministro da Saúde que autorize as farmácias a atuar na imunização de forma supletiva, o que se estenderia a outras entidades comunitárias e privadas.

“Temos a capacidade de atender até 365.840 pessoas por dia e 2.195.040 por semana. As farmácias estão com sua estrutura preparada, seja no plano de vacinação pública seja na oferta via rede privada”, comenta Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma.

