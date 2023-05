Rio Grande do Sul Rede de Farmácias São João reforça o compromisso social através da destinação de mais de R$ 1 milhão para municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Empresa formalizou, nos últimos dias, apoio para segurança pública, eventos de destaque no estado e para atendimento oncológico pelo SUS Foto: Divulgação Empresa formalizou, nos últimos dias, apoio para segurança pública, eventos de destaque no estado e para atendimento oncológico pelo SUS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O olhar humanizado está no DNA da empresa que atualmente é a 4ª maior rede do varejo farmacêutico do Brasil. A Rede de Farmácias São João tem um histórico de dedicação para questões das comunidades onde está inserida. Assim como a expansão das filiais, é crescente o engajamento da empresa em projetos e ações sociais. Durante os últimos dias, a São João firmou novas parcerias com municípios gaúchos para reforço na segurança pública e realização da Feisa 2024 de Sarandi, para o 36ª Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões e para o Hospital de Caridade de Ijuí.

“Os últimos dias foram de muito trabalho direcionado para a solidariedade, num momento de integrarmos ainda mais as comunidades e cumprir o propósito da São João de mobilização por causas nobres e justas. É nosso desejo, ao compartilharmos essas ações, que outros empresários se sensibilizem e possamos contribuir cada vez mais para impactar de maneira positiva a vida das pessoas e das comunidades”, destaca o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Kappaun Brair.

O ano de 2023 começou intenso com a participação efetiva da São João nas comunidades do Sul do país, por meio do empreendedorismo responsável e da participação em projetos sociais. Além das destinações formalizadas nos últimos dias, neste ano, a Rede também foi apoiadora da Exposol – Feira Internacional de Pedras Preciosas, em Soledade; da Fenamilho – Feira Nacional e Internacional do Milho, em Santo Ângelo; e da Expofeira do Agronegócio, em Três de Maio, somando mais de R$ 1 milhão aos municípios gaúchos.

No ano passado, foram gerados 2 mil novos empregos diretos e aportados mais de 8 milhões de reais em projetos sociais, sendo R$ 4 milhões via projetos de incentivos Federais e Estaduais e outros R$ 4 milhões com recursos próprios, para cerca de uma centena de municípios dos três estados do Sul do Brasil.

Segurança Pública/Sarandi

Nesta sexta-feira (05), foi inaugurada a terceira filial da São João no município de Sarandi. Durante a solenidade, a Rede anunciou a destinação de R$ 120 mil para a segurança pública, por meio do Programa PISEG – Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do RS, para a aquisição de uma viatura para a Brigada Militar.

“Queremos agradecer ao Sr. Pedro e a todos os colaboradores da São João pelo investimento na terceira loja aqui em nossa cidade. Uma unidade bonita, bem localizada, que irá dar mais comodidade para nossa população. Além das lojas, é um orgulho saber que a São João destinou o valor de R$120 mil para a aquisição de uma viatura que irá fortalecer a segurança em nosso município”, afirma o prefeito de Sarandi, Nilton Debastiani.

Feisa 2024/Sarandi

A Feisa – Feira das indústrias de Sarandi/RS, reúne todos os segmentos da indústria (vestuário, calçados, acessórios, metalúrgico, moveleiro, alimentação e construção). Promovida pela Acisar com o apoio da Administração Municipal, da Câmara de Vereadores e da Emater/RS-Ascar, a Feira era realizada anualmente e desde 2008 acontece a cada 2 anos. A próxima edição está confirmada para 2024 e irá contar com o apoio da São João através da destinação de R$ 200 mil, via lei Rouanet.

“Todos sabem que para tornar viável uma feira é necessário apoiadores. A Rede de Farmácias São João, por meio de R$ 200 mil, irá tornar possível a próxima edição da Feisa. Isso é motivo de muita alegria, já que o momento atual é de dificuldades com a alta da SELIC e a baixa do valor da saca da soja. É motivador saber que uma empresa como a São João aposta em nossa cidade, investindo, gerando empregos e renda com a abertura de lojas e mais impostos para nosso município”, agradece o presidente da Acisar – Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi, Matias Grelmann Real.

36ª Carijo da Canção Gaúcha/Palmeira das Missões

A 36ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, será realizada de 21 a 28 de maio, no Parque de exposições Tealmo José Schardong, em Palmeira das Missões/RS. O festival de música nativista, realizado anualmente, ao longo de mais de três décadas de história, vem possibilitando à comunidade a apreciação da arte, da gastronomia e da história do estado gaúcho, além de promover o turismo, entretenimento e fomentar a economia regional.

“Só temos que agradecer pela parceria da Rede São João que terá grande contribuição para realização do evento. Somos muito gratos pelos investimentos que a Rede tem feito em nosso município e agora pela parceria com o Carijo da Canção Gaúcha”, agradece o prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing.

Hospital de Caridade de Ijuí

A São João contribuiu para a reforma de quatro leitos do Hospital de Caridade de Ijuí que estavam há mais de 50 anos sem manutenção. Os leitos são utilizados por pacientes oncológicos atendidos pelo SUS. A instituição hospitalar tem 85 anos, atende mais de 200 municípios da região e somente no ano de 2022 foram realizadas, por meio do convênio SUS, mais de 28 mil consultas oncológicas, 25 mil sessões de quimioterapia, 81 mil de radioterapia e 393 de braquiterapia.

“Só temos uma palavra: gratidão, pela pessoa que o Sr Pedro é, pelo empresário empreendedor e pelo coração grandioso que ele tem. O Hospital de Caridade de Ijuí agradece em nome da diretoria e reforçamos que estamos de portas abertas para todos os empresários que quiserem nos ajudar, pois precisamos muito do apoio de cada um”, reforça o coordenador de relações institucionais do Hospital de Caridade de Ijuí, Alan Denis.

Sobre a São João

A Rede de Farmácias São João, com mais de quatro décadas de história, é a 4ª maior rede do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Atualmente são 1 mil lojas, 17 mil colaboradores e o respeito pela diversidade, pluralidade e incentivo à inclusão social.

O atendimento conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular. No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, tem as opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima. Outras informações sobre produtos, compras e promoções exclusivas através do site www.saojoaofarmacias.com.br.

