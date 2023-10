Cláudio Humberto Farra no Senado entulha gabinetes com assessores

Por Cláudio Humberto | 16 de outubro de 2023

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

São tantos assessores nos gabinetes de senador que eles teriam de dividir cada cadeira em duas ou três, caso fossem obrigados a aparecer no trabalho. A maior parte dos gabinetes acumula uma centena de assessores, número semelhante aos empregos gerados por empresas de médio porte, de acordo com classificação do Sebrae. A diferença para empresas de médio porte é que os gordos salários de até R$24,7 mil em gabinetes do Senado são bancados pelos pagadores de impostos.

Vivem para isso

Rogério Carvalho (PT-SE) adora tudo isso. Além de 83 assessores, é um dos que mais pediram ressarcimento de despesas: R$454,1 mil.

Gente de sobra

Outro gabinete “populoso” é o de Randolfe Rodrigues (AP), líder de Lula no Congresso. Pagamos para ele impressionantes 72 assessores.

Correligionários

Dois senadores têm os gabinetes mais enxutos, 17 assessores, ambos do Podemos: Styvenson Valentin (RN) e Oriovisto Guimarães (PR).

Ricos munícipes

Os gabinetes dos senadores têm 3.368 gordos cargos, número superior à população de 623 municípios brasileiros, segundo o Censo 2022.

Autoridades usam jatinhos da FAB 8 vezes ao dia

Entre 18 de setembro e 10 de outubro foram registrados 167 novos voos de autoridades nos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo dados da transparência da Aeronáutica, o total já subiu para 1.647 voos em 2023, sem contar viagens do presidente, e do vice. Os voos podem ser requisitados por ministros do governo Lula, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, além dos comandantes das Forças Armadas. Em média, foram 8 voos por dia em 22 dias.

Ministério campeão

O Ministério da Justiça de Flávio Dino mantém a liderança na Esplanada do maior número de voos de jatinhos da FAB: 78 até agora, este ano.

Congresso voador

Apenas as presidências da Câmara dos Deputados (113) e do Senado (92) realizaram mais voos nos jatinhos da FAB.

Uber pra quê?

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que no primeiro governo Lula só usava aviões de carreira, usa e abusa de jatinhos: 47 viagens em 2023.

Chances longínquas

No levantamento presidencial Paraná Pesquisas, até o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR), ficou à frente da ex-senadora e ministra Simone Tebet, terceira colocada na eleição de 2022, (12,9% a 8,7%).

IPAM na CPI

A CPI das ONGs ouve nesta terça (17) André Guimarães. Ele é diretor do IPAM, ONG que já levou R$30 milhões e teve a secretária de Marina Silva Ana Toni como membro do conselho deliberativo.

Consenso distante

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aguarda a presença de Simone Tebet (Planejamento) nesta terça (17), para a ministra tentar explicar o orçamento do ano que vem, que está longe de ser fechado.

Lula longe

Lula mais uma vez ficou de fora entre os temas mais buscados na internet, no Brasil, semana passada. O tópico político de destaque foi o Desenrola, programa de solução de dívidas.

Começa em 2024

A Petrobras estima que a perfuração na costa do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, deve começar no próximo ano. A expectativa é que a operação comece já no primeiro semestre.

Não vale nada

O ludibriado acionista das Americanas viu a ação subir cerca de13% em cinco dias. O aumento foi, em parte, pela capitalização da companhia. Ainda assim, o papel pouco vale. Vale agora 80 centavos.

Mar e sertão

O diplomata Luiz Feldman realiza o lançamento em Brasília, nesta terça (17), do livro “Mar e sertão” (Topbooks, Rio), ensaio sobre o espaço no pensamento brasileiro. Será na Livraria Circulares, na 10’3 Norte.

Violência gera…

O golpe de Estado em El Salvador completa 24 anos nesta segunda-feira (15), quando um grupo de jovens militares derrubou o governo (já) militar e deu início à guerra civil que durou mais de uma década.

Pensando bem…

…na política brasileira, onde há fumaça, há oportunismo.

PODER SEM PUDOR

Corre, Suplicy, corre

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) certa vez se dirigia a TV Globo em São Paulo, onde participaria do programa “Mais Você”, quando ficou preso no trânsito. O país pegava fogo com o Mensalão, o primeiro dos grandes escândalos de corrupção dos governos Lula. Preocupado com a hora, porque afinal a atração de Ana Maria Braga era ao vivo, Suplicy não contou conversa: saiu do carro e foi correndo até a televisão. Um petista correndo na rua, nos tempos de mensalão? O senador Forest Gump fez o percurso ouvindo gracejos: “Tá correndo de quem? Pega!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

