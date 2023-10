Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de outubro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Movimento pela Educação

O Movimento pela Educação da Assembleia gaúcha encerra nesta quarta-feira sua série de debates sobre a qualidade do ensino gaúcho com um evento em Porto Alegre. Após realizar um levantamento nas oito Regiões Funcionais do interior do RS, a iniciativa, coordenada pelo presidente da Casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), deve apresentar em linhas gerais o “Marco Legal da Educação” no RS, documento que visa construir uma política pública perene e de Estado para a área, com diretrizes, metas e indicadores a serem adotados pelos próximos anos. “Observamos experiências que deram certo em diferentes locais do Brasil para que sejam adaptadas e reproduzidas no Rio Grande do Sul. Entre os eixos prioritários desse trabalho estão a alfabetização no tempo certo, o ensino médio em tempo integral com introdução à profissionalização, o fortalecimento da carreira docente e a expansão do uso da tecnologia em sala de aula”, destaca Vilmar Zanchin.

Cesta básica

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia realiza nesta quarta-feira uma audiência pública para abordar os fatores que fazem com que Porto Alegre esteja sempre entre as capitais brasileiras com a cesta básica das mais caras do Brasil. A discussão, proposta pelo deputado Miguel Rossetto (PT), ocorre em paralelo à divulgação de uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos neste mês, que apontou a capital gaúcha como detentora do segundo maior custo para aquisição de alimentos básicos no país, com uma cesta de R$741,71.

Ameaça a citricultura

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo do Parlamento gaúcho promove na quinta-feira uma audiência pública, em formato híbrido, para discutir sobre os diversos aspectos relacionados à doença “Greening” que ameaça a citricultura gaúcha. O debate, promovido pelo deputado Zé Nunes (PT), ocorre enquanto a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, através do Departamento de Defesa Vegetal, segue instalando armadilhas adesivas em pomares comerciais e domésticos de citrus no Estado, como forma de prevenção à condição.

Demanda histórica

O deputado Paparico Bacchi (PL) celebrou na última semana a definição da empresa que será responsável pela construção, manutenção e apoio operacional do novo presídio em Erechim. O parlamentar destacou que a construção de um novo complexo prisional longe da área urbana é uma reivindicação histórica da população do município, que graças a uma efetiva mobilização suprapartidária, a qual conseguiu vencer o “ceticismo” em torno da demanda e avançar nas etapas da administração pública, será agora atendida. “Sempre faço uma referência que o trabalho vence e supera quaisquer adversidades. E quando há união em torno de um objetivo em comum, a resolução é mais ágil. A resolução da demanda de construir um novo presídio em Erechim traz uma importante reflexão: o mandato parlamentar na Assembleia Legislativa tem feito a diferença para atrair mais investimentos do poder público à região”, afirmou Paparico.

Luto parental

O Espaço Deputado Carlos Santos do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, recebe nesta semana a exposição “Eu não sabia o que dizer”. A mostra, apresentada por proposição da deputada Patrícia Alba (MDB), busca promover um espaço de conscientização ao Luto Parental.

