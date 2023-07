Agro Farsul solicita adequação no calendário de plantio da safra de soja 2023/2024

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Federação aponta que o período definido prejudica o produtor gaúcho. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) solicitou a alteração do calendário de plantio para a safra 2023/2024 de soja ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O documento, também enviado ao secretário estadual da Agricultura, Giovani Feltes, ao deputado federal Alceu Moreira e ao senador Luís Carlos Heinze, foi encaminhado nesta quarta-feira (13). A iniciativa sugere que o período ideal para semeadura no Rio Grande do Sul inicia em 1º de outubro de 2023 e termina em 18 de fevereiro de 2024, mantendo o período de 140 dias estabelecidos no calendário de plantio de soja da safra 2022/2023.

O calendário emitido pelo Mapa na Portaria SDA/MAPA nº 840/2023 define a data de plantio no estado em 110 dias, de 1º de outubro de 2023 até 8 de janeiro de 2024. Em comparação com o calendário 2022/2023, houve uma diminuição de 30 dias no período de semeadura do grão.

Conforme o ofício assinado por Elmar Konrad, 1º vice-presidente da Farsul, a decisão do ministério não tem o embasamento técnico necessário e foi feita sem consulta aos setores que representam os produtores rurais. “Isso traz um grande prejuízo para o Rio Grande do Sul, que tem 40% do PIB advindo do agronegócio. O calendário atual não permite o plantio da soja safrinha, que é importantíssimo para viabilizar os investimentos feitos pelos produtores gaúchos.” Ele ainda destacou que a determinação do Mapa também prejudica a qualidade da semente estadual, já que impede o produtor de realizar a rotação de culturas.

No ofício ao senador, Konrad também salientou que a decisão conflita com a própria recomendação do ZARC, que aponta que o período para o plantio da soja deve ir de outubro de 2023 até fevereiro de 2024.

