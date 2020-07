Magazine Fátima Bernardes revela preferência por macacão, dizendo: “Ele é versátil”

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

O modelo escolhido pela apresentadora conta com dois detalhes que modelam a silhueta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Macacão monocromático é curinga no guarda-roupa feminino. Fátima Bernardes sabe bem disso e apostou em um de veludo para apresentar o programa “Encontro”, na terça-feira.

“Eu tenho um gosto bem variado pra roupa. Adoro jeans e vestidos. Saias precisam de muito esforço pra me conquistar. Mas, nos últimos tempos, estou apaixonada por macacões. Mesmo sendo uma só peça, é muito versátil. Dependendo dos acessórios, muda tudo”, escreveu a apresentadora na legenda da foto publicada no Instagram.

O modelo escolhido pela apresentadora conta com dois detalhes que modelam a silhueta. O decote V ajuda a alongar e a valorizar o colo, enquanto a faixa com amarração permite acinturar. Nos pés, sandália preta.

Dicas

1-Monocromia é tendência e tem efeito alongador, porque não há interrupção visual.

2-Ao comprar um macacão ou macaquinho, fique atenta se a peça é fácil de abrir e fechar. Caso contrário, pode passar apuros se quiser ir ao banheiro e não tiver alguém para ajudar.

3-O veludo está em alta, mas tenha cuidado ao usá-lo. Como tem certo brilho, tende a ampliar a região onde está.

4-O veludo é um tecido delicado. Por isso, cuidado na hora de guardá-lo. Tente deixar pendurado, pois dobras podem marcá-lo. Guarde-os do avesso, para não pegar pelinhos de outras peças. E, se amassar, deixe a roupa pendurada no banheiro durante o banho, pois o vapor quente ajuda a tirar as marcas.

