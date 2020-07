Magazine Madonna é multada em 1 milhão de dólares pelo governo russo por apoiar os direitos LGBTQ+

Madonna afirmou que nunca pagou a multa. (Foto: Reprodução/Youtube)

A popstar Madonna alegou que foi multada em 1 milhão de dólares (cerca de 5,1 milhão de reais) pelo governo russo por apoiar publicamente os direitos LGBTQ+ durante um show no país em 2012.

A hitmaker de Vogue fez um discurso elogiando o amor e a liberdade e comparando as lutas LGBTQ+ com o movimento pelos direitos civis na década de 1960, quando ela se apresentou na cidade de São Petersburgo como parte de sua turnê MDNA.

“Eu fiz esse discurso em um show em São Petersburgo há oito anos. Fui multada em 1 milhão de dólares pelo governo por apoiar a comunidade gay”, escreveu Madonna em suas redes sociais. “Eu nunca paguei”, concluiu a cantora.

Madonna chegou a ser homenageada com o GLAAD Advocate for Change Award pelo seu ativismo em prol do movimento LGBTQ+.

Meme brasileiro

Madonna surpreendeu seus fãs brasileiros no fim da tarde de hoje ao publicar um vídeo que viralizou nas últimas semanas aqui no Brasil. A cantora postou as imagens na íntegra ao som de “Holiday” e falou sobre a esperança em tempos de pandemia.

“Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma má notícia após a outra? O Apocalipse parece estar ao virar da esquina. Eu acho que muitos de nós sentimos o mesmo. Em dias como este, temos apenas que aumentar a música e a dançar!”, escreveu a artista.

Nos comentários, brasileiros reagiram à publicação. “O auge!”, reagiu um deles. “Tinha que ser brasileiro”, afirmou outro. “Eu não acredito nisso, tô chocado”, brincou um terceiro.

Enquanto alguns celebram a publicação de um meme tipicamente brasileiro, outros criticam a exposição da mulher, que tem feito sucesso com gifs e vídeos no Twitter desde o começo deste mês.

