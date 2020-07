Magazine Aos 99 anos, o príncipe Philip sai do isolamento para um evento militar

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Philip foi amplamente fotografado no Castelo de Windsor ao transferir posto militar para a nora Camilla. (Foto: Reprodução)

Aos poucos, a vida da família real vai voltando ao “normal”. Que o diga o príncipe Philip, de 99 anos. “Aposentado” das funções desde agosto de 2017 e isolado no castelo de Windsor desde o mês de março por causa da pandemia do coronavírus, ele reapareceu na manhã desta quarta-feira (22) para um evento militar.

O aparecimento nos jardins do castelo, amplamente fotografado, se deu pelo fato de que o príncipe transferiu para a nora, Camilla, a duquesa da Cornuália, mulher de Charles, o título de Colonel-in-Chief of The Rifles (algo em torno de coronel-chefe do regimento The Rifles, posto que ele ocupa desde 1953).

Saída do lockdown

O Palácio de Buckingham confirmou nesta quarta que a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip já têm data para deixar o lockdown.

Na propriedade, em 17 de julho, membros da família real se reuniram para o casamento da Princesa Beatrice com Edoardo Mozzi. Nas fotos oficiais, a Rainha e o Duque de Edinburgh aparecem distantes dos noivos, respeitando o distanciamento.

Segundo comunicado oficial, os dois se mudarão para o Castelo de Balmoral, em Aberdeenshire, na Escócia, durante o verão (um costume tradicional que ocorre todos os anos). “A Rainha e o Duque de Edinburgh planejam se mudar para o Castelo de Balmoral no começo de agosto para dar início à estadia anual de verão”, disse um porta-voz da realeza, ressaltando que protocolos de segurança e higiene serão seguidos: “todos os preparativos serão de acordo com instruções e conselhos relevantes.”

