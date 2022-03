Efemérides Fatos históricos do dia 19 de março

Por Efemérides | 19 de março de 2022

Eventos

1687 — O explorador francês René Robert Cavelier de La Salle, na procura pela foz do rio Mississippi, é assassinado por seus próprios homens.

1812 — Promulgada a Constituição de Cádis (La Pepa), foi o primeiro documento constitucional aprovado na Península Ibérica e um dos primeiros no mundo.

1823 — Término do Primeiro Império Mexicano. Durou apenas oito meses.

1853 — O movimento de reforma Taiping ocupa e faz de Nanquim a sua capital até 1864.

1870 — Estreia mundial no Teatro alla Scala de Milão, Itália do “O Guarani”, ópera do compositor brasileiro Carlos Gomes.

1885 — Louis Riel declara um governo provisório em Saskatchewan, dando inicício à Rebelião do Noroeste.

1895 — Auguste e Louis Lumière gravam seu primeiro filme usando seu cinematógrafo recentemente patenteado.

1915 — Plutão é fotografado pela primeira vez, mas não é reconhecido como um planeta.

1916 — Oito aeronaves norte-americanas decolam em perseguição a Pancho Villa, a primeira missão de combate aéreo na história dos Estados Unidos.

1918 — O Congresso dos Estados Unidos estabelece os fusos horários no país e aprova o horário de verão.

1920 — O Senado dos Estados Unidos rejeita o Tratado de Versalhes pela segunda vez (a primeira foi em 19 de novembro de 1919).

1921 — Guerra da Independência da Irlanda: um dos maiores combates da guerra ocorre em Crossbarry, Condado de Cork. Cerca de 100 voluntários do Exército Republicano Irlandês (IRA) escaparam de uma emboscada de cerca de 1 300 soldados britânicos.

1932 — É inaugurada a ponte da Baía de Sydney (Austrália).

2011 — Guerra Civil Líbia: após a fracassada tentativa das forças de Muammar al-Gaddafi em tomar Bengasi, a Força Aérea Francesa lança a Operação Harmattan, dando início à intervenção militar estrangeira na Líbia.

2016 — Voo Flydubai 981 cai ao tentar pousar no aeroporto internacional de Rostov do Don, matando todos as 62 pessoas a bordo.

2021 — O vulcão Fagradalsfjall entra em erupção perto de Grindavík na Islândia.

Nascimentos

1903 — Joseph Meng Ziwen, religioso chinês (m. 2007).

1905 — Albert Speer, militar alemão (m. 1981).

1906 — Adolf Eichmann, militar alemão (m. 1962).

Roy Roberts, ator estado-unidense (m. 1975).

1907 — Antônio Brochado da Rocha, político brasileiro (m. 1995).

1909 — Attilio Demaría, futebolista argentino (m. 1990).

1911 — Assis Valente, compositor brasileiro (m. 1958).

1912 — Rafael García Mata, engenheiro agrônomo argentino (m. 2005).

1914 — Leonidas Alaoglu, matemático grego (m. 1981).

1916 — Irving Wallace, escritor e roteirista estado-unidense (m. 1990).

1917 — Dinu Lipatti, pianista e compositor romeno (m. 1950).

1918 — António de Sommer Champalimaud, empresário português (m. 2004).

1920 — Tige Andrews, ator estado-unidense (m. 2007).

1922 — Hiroo Onoda, militar japonês (m. 2014).

1924 — Joe Gaetjens, futebolista haitiano (m. 1964).

1933 — Philip Roth, autor estadunidense (m. 2018).

1942 — José Serra, político brasileiro.

1947 — Glenn Close, atriz norte-americana.

1955 — Bruce Willis, ator norte-americano.

1987 — Ícaro Silva, ator e apresentador brasileiro.

Falecimentos

1801 — Ambrosio O’Higgins, militar irlandês (n. 1720).

1834 — Pierre Auguste Adet, administrador, diplomata e químico francês (n. 1763).

1862 — Friedrich Wilhelm von Schadow, pintor alemão (n. 1789).

1875 — João da Silva Machado, político e militar brasileiro (n. 1782).

1878 — José Tomás Nabuco de Araújo Filho, magistrado e político brasileiro (n. 1813).

1884 — Elias Lönnrot, linguista e etnógrafo finlandês (n. 1802).

1916 — Herculano Bandeira, magistrado e político brasileiro (n. 1850).

1930 — Henrique Charles Morize, engenheiro brasileiro (n. 1860).

1951 — Jovino José Fernandes, empresário brasileiro (n. 1886).

1959 — Antônio Dib Mussi, político brasileiro (n. 1911).

1969 — João Nepomuceno Manfredo Leite, político brasileiro (n. 1876).

1976 — Paul Kossoff, músico britânico (n. 1950).

1978 — Carlos Torre, enxadrista mexicano (n. 1905).

1979 — Fregolente, ator brasileiro (n. 1912).

1987 — Louis de Broglie, físico francês (n. 1892).

1989 — Fredolino Kuerten, político brasileiro (n. 1914).

1993 — Jeff Ward, músico estado-unidense (n. 1962); Ulysses Bittencourt, historiador brasileiro (n. 1916).

2007 — Robert Dickson, poeta e tradutor canadense (n. 1944); Carlos Maximiliano Fayet, arquiteto brasileiro (n. 1930).

2008 — Arthur C. Clarke, escritor britânico (n. 1917); Paul Scofield, ator britânico (n. 1922).

2009 — Francisco Cunha Pereira Filho, empresário brasileiro (n. 1926); Victor Siaulys, empresário brasileiro (n. 1936).

2012 — Ulu Grosbard, diretor e produtor belga-americano (n. 1929).

2014 — Patrick McGovern, empresário americano, fundou o IDG (n. 1937).

2016 — Roger Agnelli, banqueiro e empresário brasileiro (n. 1959).

