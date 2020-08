Eventos

1821 – É fundada a Universidade de Buenos Aires, a maior instituição de ensino superior da Argentina.

1877 – O astrônomo norte-americano Asaph Hall descobre Deimos, um dos dois satélites de Marte.

1928 – No bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, é fundada a Deixa Falar, primeira escola de samba.

1943 – É aprovado o Formulário Ortográfico de 1943, principal documento que regulou a grafia do português no Brasil até 31 de dezembro de 2008.

1953 – Em meio à Guerra Fria, a União Soviética detona sua primeira bomba de hidrogênio, um ano depois de os Estados Unidos terem testado o primeiro artefato desse tipo.

1981 – A empresa norte-americana IBM lança o primeiro computador pessoal com o sistema operativo MS-DOS.

1985 – Um Boeing 747 da Japan Airlines, vôo 123, colide contra o Monte Ogura, no Japão, matando 520 pessoas.

1991 – É criado em São Paulo o parque estadual Fontes do Ipiranga, preservando as nascentes do riacho Ipiranga, onde teria sido proclamada a Independência do Brasil por dom Pedro I.

2000 – Naufrágio do submarino russo Kursk no mar de Barents, custando a vida de 111 tripulantes.

Nascimentos

1831 – Helena Blavatsky, escritora e filósofa russa (m. 1891).

1857 – Fernando Abbott, médico e político gaúcho (m. 1924).

1881 – Cecil B. DeMille, cineasta norte-americano especializado em filmes épicos, como “Os Dez Mandamentos” (m. 1959).

1904 – Alexei Nikolaevich Romanov, filho do czar russo (m. 1918).

1905 – Lila Ripoll, poetisa e militante brasileira (m. 1967).

1911 – Mario “Cantinflas” Moreno, ator e comediante mexicano (m. 1993).

1916 – Ralph Nelson, cineasta estadunidense (m. 1987).

1930 – George Soros, ativista político e investidor norte-americano.

1938 – Edney Giovenazzi, ator brasileiro.

1942 – Clara Nunes, cantora brasileira (m. 1983).

1947 – Amedeo Minghi, cantor e compositor italiano.

1948 – Ana de Hollanda, cantora e compositora brasileira.

1949 – Mark Knopfler, músico britânico e líder da banda de rock “Dire Straits”; Fernando Collor de Mello, político brasileiro e ex-presidente da República (1990-1992).

1954 – Pat Metheny, guitarrista de jazz estadunidense; Sandro Becker, cantor brasileiro.

1971 – Pete Sampras, ex-tenista estadunidense.

1980 – Dominique Swain, atriz norte-americana.

1990 – Mario Balotelli, futebolista italiano.

Mortes



30 a.C. – Cleópatra, rainha do Egito (n. 69 a.C.).

1827 – William Blake, poeta, pintor e gravador britânico (n. 1757).

1955 – Thomas Mann, romancista alemão (n. 1875).

1964 – Ian Fleming, escritor britânico, criador do personagem James Bond (n. 1908).

1982 – Henry Fonda, ator estadunidense (n. 1905).

1988 – Jean-Michel Basquiat, artista e pintor estadunidense (n. 1960).

1992 – John Cage, compositor e escritor estadunidense (n. 1912).

2009 – Lester “Les Paul” Polsfuss, guitarrista e inventor norte-americano (n. 1915).

2014 – Lauren Bacall, atriz estadunidense (n. 1924).

2019 — João Carlos Barroso, ator brasileiro (n. 1950).