Fatos históricos do dia 16 de agosto

Eventos

1923 — O Reino Unido dá o nome de “Dependência de Ross” a parte de seu reivindicado território antártico e faz do governador-geral do Domínio da Nova Zelândia seu administrador.

1929 — Os Tumultos palestinos de 1929 eclodem no Mandato Britânico da Palestina entre palestinos e judeus e continuam até o final do mês. No total, 133 judeus e 116 palestinos são mortos.

1930 — Os primeiros Jogos do Império Britânico são abertos em Hamilton, Ontário pelo Governador-geral do Canadá.

1944 — O primeiro voo de um jato com asa com enflechamento negativo, o Junkers Ju 287.

1960 — Chipre ganha sua independência do Reino Unido.

1966 — Guerra do Vietnã: o Comitê de Atividades Antiamericanas da Câmara inicia investigações de americanos que ajudaram os vietcongues. A comissão pretende introduzir legislação que torne essas atividades ilegais. Manifestantes anti-guerra interrompem a reunião e 50 pessoas são presas.

1972 — Em uma tentativa fracassada de golpe de Estado, a Real Força Aérea Marroquina abre fogo contra o avião em que viajava Hassan II de Marrocos de volta a Rabat.

1987 — O voo Northwest Airlines 255, um McDonnell Douglas MD-82, cai depois de decolar em Detroit, Michigan, matando 154 dos 155 a bordo e mais duas pessoas no solo.

1993 — Ian Murdock funda o que inicialmente foi chamado de ‘The Debian Linux System’, hoje conhecido apenas como Debian.

2005 — O voo West Caribbean Airways 708, um McDonnell Douglas MD-82, cai em Machiques, na Venezuela, matando todas as 160 pessoas a bordo.

2008 — O Trump International Hotel and Tower, em Chicago, é concluído com 415 metros de altura e 98 andares, tornando-se a residência mais alta do mundo.

2015 — O voo Trigana Air Service 267, um ATR 42, cai em Oksibl, província indonésia de Papua, matando todas as 54 pessoas a bordo.

Nascimentos

1892 — Otto Messmer, criador do Gato Félix (m.1983); e Hal Foster, ilustrador canadense (m. 1982).

1904 — Wendell Meredith Stanley, químico norte-americano (m. 1971).

1906 — Oscarito, ator e comediante hispano-brasileiro (m. 1970).

1920 — Charles Bukowski, escritor norte-americano (m. 1994).

1923 — Millôr Fernandes, escritor, poeta e humorista brasileiro (m. 2012).

1948 — Odair José, cantor e compositor brasileiro.

1951 — Marcelo Nova, cantor e compositor brasileiro.

1953 — James “J.T.” Taylor, cantor norte-americano (Kool & The Gang); e José Augusto, cantor e compositor brasileiro.

1954 — James Cameron, cineasta norte-americano.

1958 — Madonna, cantora e atriz norte-americana; e Angela Bassett, atriz e cantora norte-americana.

1960 — Timothy Hutton, ator norte-americano.

1963 — Steve Carell, ator norte-americano.

1975 — Caio Ribeiro, ex-futebolista brasileiro.

1980 — Vanessa Carlton, cantora norte-americana; e Bolívar, futebolista brasileiro.

1981 — Roque Santa Cruz, futebolista paraguaio.

1983 — Dante López, futebolista paraguaio.

1986 — Sarah Pavan, jogadora canadense de vôlei.

1988 — Paulo Miranda, futebolista brasileiro.

1997 — Greyson Chance, cantor norte-americano.

Falecimentos

1888 — John Pemberton, farmacêutico e inventor da bebida Coca-Cola.

1900 — Eça de Queirós, escritor português (n. 1845).

1945 — Takijiro Onishi, almirante japonês, conhecido como o pai da ideologia kamikaze (n. 1891).

1959 — Wanda Landowska, musicóloga e cravista polonesa (n. 1879)

1971 — Mario Zanini, pintor brasileiro (n. 1907).

1977 — Elvis Presley, cantor, compositor e ator norte-americano (n. 1935).

2003 — Haroldo de Campos, tradutor e poeta brasileiro (n. 1929).

2004 — Luís de Castro Faria, antropólogo brasileiro (n. 1913).

2005 — Cláudio Correia e Castro, ator brasileiro (n. 1928).

2006 — Alfredo Stroessner, ex-presidente do Paraguai (n. 1912).

2007 — Max Roach, famoso baterista de jazz norte-americano (n. 1924).

2008 — Dorival Caymmi, cantor, compositor e pintor brasileiro (n. 1914).

2016 — Elke Maravilha, atriz brasileira (n. 1945); João Havelange, industrial brasileiro e ex-presidente da FIFA (n. 1916); e Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, empresário e ex-presidente do Santos Futebol Clube (n. 1942).

2018 — Aretha Franklin, cantora norte-americana (n. 1942).