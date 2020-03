Colunistas Fatos históricos do dia 17 de março

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Eventos

1941 — A Galeria Nacional de Arte e oficialmente inaugurada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt em Washington, D.C..

1942 — Holocausto: os primeiros judeus do Gueto de Lvov são mortos no campo de extermínio de Bełżec, no que é hoje o Leste da Polônia.

1948 — Benelux, França e o Reino Unido assinam o Tratado de Bruxelas, um precursor do Tratado do Atlântico Norte, que criou a OTAN.

1950 — Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley anunciam a criação do elemento químico 98, que eles chamam de “Californium”.

1958 — Os Estados Unidos lançam o satélite artificial Vanguard 1.

1966 — Ao largo da costa da Espanha, no Mediterrâneo, o submarino DSV Alvin encontra uma bomba de hidrogênio americana desaparecida.

1969 — Golda Meir torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de Israel.

1988 — Um Boeing 727 colombiano, voo Avianca 410, choca-se contra uma montanha perto da fronteira com a Venezuela matando seus 143 ocupantes.

1992 — Atentado terrorista contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, Argentina mata 29 pessoas e fere 242; África do Sul: referendo oficializa o término do apartheid, que durava desde 1948, aprovado por 68,7% da população.

1999 — Comitê Olímpico Internacional, devido a um processo interno de corrupção, atravessa uma das crises mais graves de sua história e exclui seis de seus membros. No entanto, reitera sua confiança no presidente da instituição, Juan Antonio Samaranch.

2011 — Adotada a Resolução 1973 do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativa à Guerra Civil Líbia.

2013 — O maior meteorito (desde que a NASA começou a observar a Lua em 2005) atinge a Lua.

2014 — Deflagrada pela Polícia Federal, a Operação Lava-Jato, um escândalo de corrupção na Petrobras, também conhecida como Petrolão.

Nascimentos

1919 — Nat King Cole, cantor estadunidense (m. 1965).

1921 — Antônio Maria de Araújo Morais, comentarista esportivo, poeta e compositor brasileiro (m. 1964).

1928 — Edino Krieger, compositor brasileiro.

1929 — Peter L. Berger, sociólogo e teólogo austríaco (m. 2017).

1930 — James Irwin, astronauta estadunidense (m. 1991).

1940 — Mark White, político estadunidense (m. 2017).

1941 — Paul Kantner, músico estadunidense (m. 2016).

1944 — Juan Ramón Verón, ex-futebolista argentino.

1945 — Elis Regina, cantora brasileira (m. 1982).

1948 — William Gibson, escritor estadunidense.

1951 — Kurt Russell, ator estado-unidense.

1952 — Perla, cantora paraguaia.

1953 — Jayme de Almeida, ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro.

1955 — Mark Boone Jr., ator estadunidense.

1960 — Lula Queiroga, cantor, compositor, escritor, publicitário e cineasta brasileiro.

1969 — Alexander McQueen, estilista britânico (m. 2010).

1970 — Yanic Truesdale, ator canadense.

1973 — Caroline Corr, musicista irlandesa, integrante da banda The Corrs.

1975 — Jairzinho, cantor e compositor brasileiro.

1980 — Tiê, cantora brasileira.

1987 — Rob Kardashian, modelo e personalidade televisiva estado-unidense.

1990 — Hozier, cantor irlandês; e Alice Caymmi, cantora e compositora brasileira.

1993 — Sérgio Malheiros, ator brasileiro.

Falecimentos

1853 — Christian Doppler, físico e matemático austríaco (n. 1803).

1855 — Ramón Carnicer, compositor e maestro espanhol (n. 1789).

1903 — Rangel Pestana, jornalista e político brasileiro (n. 1839).

1904 — Jorge, Duque de Cambridge (n. 1819).

1918 — Gastão Raul de Forton Bousquet, poeta, jornalista, autor teatral brasileiro (n. 1870).

1934 — Manuel Vieira Machado da Cunha, político brasileiro (n. 1847).

1937 — Austen Chamberlain, estadista britânico (n. 1863).

1943 — José Pais de Carvalho, médico e político brasileiro (n. 1850).

1944 — Hortêncio Pereira de Britto, aviador brasileiro (n. 1905).

1950 — Adolf Meyer, psiquiatra suíço (n. 1866).

1956 — Fred Allen, ator e comediante estado-unidense (n. 1894).

1963 — William Henry Squire, músico e compositor britânico (n. 1871).

1973 — Monsueto Menezes, cantor, compositor, instrumentista e ator brasileiro (n. 1924).

1976 — Luchino Visconti, cineasta italiano (n. 1906).

1980 — William Prager, matemático e engenheiro alemão (n. 1903).

1996 — René Clément, diretor do cinema francês (n. 1913).

2006 — Oleg Cassini, estilista francês (n. 1913).

2009 — Clodovil Hernandes, estilista, apresentador de televisão e político brasileiro (n. 1937).

2016 — Luís Carlos Tóffoli, futebolista e treinador brasileiro (n. 1964).

2019 – Dick Dale (Richard Anthony Monsour), guitarrista de surf rock norte-americano (n. 1937).

2019 – Víctor Genes, futebolista e treinador paraguaio que atuava como meia (n.1961).

2019 – João Carlos Marinho Homem de Mello, escritor, romancista, poeta e advogado brasileiro (n. 1935).

2019 – Fernando Coutinho Jorge, economista e político brasileiro, (n. 1939).

