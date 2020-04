Colunistas Fatos históricos do dia 19 de abril

Por Efemérides | 19 de abril de 2020

Eventos

1506 — Massacre de judeus em Lisboa (Portugal): morrem cerca de três mil pessoas.

1648 — Batalha dos Guararapes: término do primeiro confronto entre o exército da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e os defensores do Império Português.

1770 — O capitão James Cook avista a Austrália pela primeira vez.

1782 — John Adams assegura o reconhecimento pela República Unida dos Países Baixos dos Estados Unidos como um governo independente. A casa que tinha comprado em Haia, torna-se a primeira embaixada norte-americana.

1839 — O Tratado de Londres estabelece a Bélgica como um reino e garante a sua neutralidade.

1943 — O químico suíço Albert Hofmann, deliberadamente, experimenta LSD pela primeira vez.

1960 — Estudantes da Coreia do Sul realizam um protesto pró-democracia em todo o país contra o presidente Syngman Rhee, mais tarde, forçando-o a renunciar.

1965 — Publicação do que se tornaria a Lei de Moore pela Electronics Magazine: um artigo de Gordon Moore sobre a evolução dos Circuitos Integrados (Chips).

1971 — Serra Leoa torna-se uma república, e Siaka Stevens torna-se o presidente.

1993 — O cerco de 51 dias feito pelo FBI ao edifício do Ramo Davidiano em Waco, Texas (EUA), termina em um incêndio. Oitenta e uma pessoas morrem.

1995 — Atentado de Oklahoma City (EUA): Timothy McVeigh coloca explosivos no edifício federal Alfred P. Murrah, deixando 168 mortos e mais de 500 feridos.

1999 — O Bundestag (Parlamento alemão) retorna a Berlim.

2005 — Após quatro votações, o conclave elege Joseph Ratzinger como papa, que assume o nome de Bento XVI.

2011 — Fidel Castro se afasta do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba após 45 anos no cargo.

2013 — Suspeito do atentado à Maratona de Boston (Estados Unidos), Tamerlan Tsarnaev é morto em um tiroteio com a polícia.

Nascimentos

1829 — Qorpo Santo, dramaturgo brasileiro (m. 1883).

1882 — Getúlio Vargas, político brasileiro (m. 1954).

1886 — Manuel Bandeira, poeta brasileiro (m. 1968).

1923 — Lygia Fagundes Telles, escritora brasileira.

1930 — Armando Bógus, ator brasileiro (m. 1993).

1935 — Dudley Moore, ator britânico (m. 2002).

1937 — Joseph Estrada, ator e político filipino.

1941 — Roberto Carlos, cantor e compositor brasileiro.

1943 — Ubiratan Guimarães, militar e político brasileiro (m. 2006).

1944 — James Heckman, economista norte-americano.

1949 — Paloma Picasso, estilista francesa.

1962 — Eduardo Galvão, ator brasileiro.

1968 — Ashley Judd, atriz norte-americana.

1970 — Luis Miguel, cantor e compositor mexicano.

1972 — Rivaldo, ex-futebolista brasileiro.

1973 — Renata Capucci, jornalista brasileira.

1978 — James Franco, ator norte-americano; e Gabriel Heinze, ex-futebolista argentino.

1979 — Kate Hudson, atriz norte-americana; e Naldo, cantor e compositor brasileiro.

1983 — Deola, futebolista brasileiro.

1987 — Maria Sharapova, tenista russa.

1991 — Bruno Renan, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1882 — Charles Darwin, biólogo britânico (n. 1809).

1906 — Pierre Curie, físico francês (n. 1859).

1947 — Belmonte, caricaturista, cartunista e ilustrador brasileiro (n. 1896).

1994 — Dener Augusto de Sousa, futebolista brasileiro (n. 1971).

1996 — Walter D’Ávila, ator brasileiro (n. 1911).

1998 — Sérgio Motta, engenheiro e político brasileiro (n. 1940).

2006 — Maria Leopoldina Guia, fadista portuguesa (n. 1946).

2009 — J. G. Ballard, escritor britânico (n. 1930).

2011 — Hugolino Back religioso parapsicólogo e escritor brasileiro (n. 1926).

2014 — Luciano do Valle, locutor esportivo e apresentador de TV brasileiro (n. 1947).

2019 — MC Sapão, músico brasileiro (n. 1978).

