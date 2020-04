Colunistas Fatos históricos do dia 20 de abril

Por Efemérides | 20 de abril de 2020

Eventos

1876 — Início da Revolta de Abril. Sua supressão choca a opinião pública europeia, e a independência búlgara torna-se uma condição para o fim da Guerra russo-turca.

1884 — Papa Leão XIII publica a encíclica Humanum Genus.

1902 — Pierre e Marie Curie anunciam o refino do cloreto de rádio, sem no entanto o purificarem até obter o elemento isolado (embora eles acreditassem tê-lo feito).

1910 — Fundação da Congregação Cristã no Brasil.

1914 — Dezenove homens, mulheres e crianças morrem no Massacre de Ludlow durante uma greve de mineiros no Colorado.

1922 — O governo soviético cria o Oblast Autônomo da Ossétia do Sul dentro da República Socialista Soviética da Geórgia.

1946 — A Sociedade das Nações é oficialmente dissolvida, transferindo a maior parte de seu poder para a Organização das Nações Unidas.

1961 — Guerra Fria: fracasso da Invasão da Baía dos Porcos por exilados cubanos apoiados pelos Estados Unidos contra Cuba.

1963 — Início dos IV Jogos Pan-Americanos em São Paulo, Brasil.

1972 — Apollo 16, comandada por John Young, pousa na Lua.

1992 — Acontece o “The Freddie Mercury Tribute Concert”, um show no estádio de Wembley com diversos artistas mundialmente famosos, que tocaram músicas do Queen em homenagem a Bulsara.

1999 — Massacre na Columbine High School: Eric Harris e Dylan Klebold abrem fogo dentro da escola. Treze pessoas morrem e 21 ficam feridas. Após os tiroteios, ambos suicidam-se antes da SWAT entrar no colégio.

2012 — Cento e vinte e sete pessoas morrem quando um avião cai em uma área residencial perto do Aeroporto Internacional Benazir Bhutto, em Islamabad, Paquistão.

Nascimentos

1745 — Philippe Pinel, médico francês (m. 1826).

1808 — Napoleão III de França (m. 1873).

1827 — John Gibbon, oficial norte-americano (m. 1896).

1840 — Odilon Redon, pintor e artista gráfico francês (m. 1916).

1845 — Barão do Rio Branco, advogado, diplomata, geógrafo e historiador brasileiro (m. 1912).

1846 — Alexandre de Serpa Pinto, explorador português (m. 1900).

1868 — Charles Maurras, poeta e jornalista francês (m. 1952).

1878 — Joaquim Nunes Claro, médico e escritor português (m. 1949).

1882 — Holland Smith, general norte-americano (m. 1967).

1884 — Augusto dos Anjos, poeta brasileiro (m. 1914).

1889 — Adolf Hitler, militar e político alemão (m. 1945).

1893 — Joan Miró, pintor espanhol (m. 1983).

1963 — Maurício Gugelmin, automobilista brasileiro.

1972 — Carmen Electra, modelo e atriz norte-americana.

1989 — Carlos Valdes, ator, cantor, compositor e músico colombiano-americano.

Falecimentos

1720 — George Gordon, 1º Conde de Aberdeen (n. 1637).

1885 — Richard Ansdell, pintor britânico (n. 1815).

1912 — Bram Stoker, escritor irlandês (n. 1847).

1927 — Enrique Simonet, pintor espanhol (n. 1866).

1947 — Cristiano X da Dinamarca (n. 1870).

1969 — Ataulfo Alves, compositor e cantor brasileiro (n. 1909).

1985 — Charles Francis Richter, sismólogo estado-unidense (n. 1900).

1990 — Vágner Bacharel, futebolista brasileiro (n. 1954).

1991 — Don Siegel, diretor de cinema estadunidense (n. 1912).

1992 — Carlos Augusto Corrêa Paes d’Assumpção, político e líder macaense (n. 1929).

1993 — Cantinflas, comediante mexicano (n. 1911).

2014 — Rubin Carter, pugilista norte-americano (n. 1937).

2016 — Guy Hamilton, cineasta britânico (n. 1922); e Chyna, atriz, fisiculturista e lutadora de luta livre profissional norte-americana (n. 1969).

2018 — Avicii, DJ, remixer e produtor musical sueco (n. 1989).

