Colunistas Fatos históricos do dia 21 de abril

Por Efemérides | 21 de abril de 2020

Eventos

1526 — O último governante da dinastia Lodi, Ibrahim Lodi é derrotado e morto por Babur na Primeira batalha de Panipate.

1782 — A cidade de Rattanakosin, hoje conhecida internacionalmente como Bancoque, é fundada na margem oriental do rio Chao Phraya pelo rei Buda Yodfa Chulaloke.

1792 — Tiradentes, um revolucionário que liderou um movimento para a independência das Minas Gerais conhecido por Inconfidência Mineira, é enforcado e esquartejado.

1809 — Dois corpos do exército austríaco são expulsos de Landshut por um exército do Primeiro Império Francês liderado por Napoleão no primeiro dia da Batalha de Eckmühl.

1836 — Revolução do Texas: Batalha de San Jacinto: as forças da República do Texas, sob o comando de Sam Houston, derrotam as tropas do general mexicano Antonio López de Santa Anna.

1863 — Bahá’u’lláh, Profeta da Fé Bahá’í, declarou sua missão a seus companheiros em Bagdá, no Jardim de Ridván.

2009 — UNESCO e Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos anunciam oficialmente o lançamento da Biblioteca Digital Mundial.

2010 — Assinado em Kharkiv, Ucrânia, o controverso Pacto de Kharkiv pelo presidente ucraniano, Víktor Yanukóvytch e o presidente russo, Dmitri Medvedev; foi rescindido unilateralmente pela Rússia em 31 de março de 2014.

2011 — Síria revoga o estado de emergência em vigor há 48 anos em resposta aos protestos que ocorrem em todo o país.

2014 — A cidade americana de Flint, Michigan, muda sua fonte de captação de água para o rio Flint, iniciando a atual crise aquífera de Flint, que causou intoxicação por chumbo em mais de 12.000 pessoas e 15 mortes por doença dos legionários, levando a acusações criminais contra 15 pessoas.

Nascimentos

1915 — Anthony Quinn, ator estadunidense (m. 2001).

1920 — Anselmo Duarte, ator e diretor brasileiro (m. 2009).

1930 — Hilda Hilst, poetisa, escritora e dramaturga brasileira (m. 2004); e Mário Covas político brasileiro (m. 2001).

1935 — Charles Grodin, ator norte-americano.

1945 — Ana Lúcia Torre, atriz brasileira.

1947 — Iggy Pop, músico estadunidense.

1955 — Toninho Cerezo, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1957 — Andrade, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1958 — Andie MacDowell, atriz e modelo norte-americana.

1964 — Anna Muylaert, diretora de televisão brasileira.

1980 — Sidney Sampaio, ator brasileiro.

1985 — Paloma Bernardi, atriz brasileira.

Falecimentos

1731 — Daniel Defoe, escritor e jornalista britânico (n. 1660).

1792 — Joaquim José da Silva Xavier, mártir brasileiro (n. 1746).

1910 — Mark Twain, escritor e humorista norte-americano (n. 1835).

1918 — Manfred von Richthofen, piloto de caça alemão (n. 1892).

1985 — Tancredo Neves, político brasileiro (n. 1910).

1994 — Walter Pinto, produtor e diretor de teatro de revista brasileiro (n. 1913).

1998 — Luís Eduardo Magalhães, político brasileiro (n. 1955).

2003 — Nina Simone, cantora e compositora norte-americana (n. 1933).

2006 — Telê Santana, futebolista e treinador de futebol brasileiro (n. 1931).

2008 — Carmem Silva, atriz brasileira (n. 1916).

2016 — Prince, cantor norte-americano (n. 1958).

2018 — Waldyr Sant’anna, ator e dublador brasileiro (n. 1936).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas