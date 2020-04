Colunistas Fatos históricos do dia 22 de abril

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Eventos

238 — Ano dos seis imperadores: o senado romano destitui o imperador Maximino Trácio por suas proscrições sanguinárias em Roma e nomeia dois de seus membros, Pupieno e Balbino, ao trono.

1073 — É eleito o papa Gregório VII.

1418 — Encerramento do Concílio de Constança, que resultou no fim do Grande Cisma do Ocidente.

1500 — O navegador português, Pedro Álvares Cabral, torna-se oficialmente o primeiro europeu a desembarcar na costa do atual Brasil.

1519 — O conquistador espanhol Hernán Cortés estabelece um assentamento em Veracruz, atual México.

1529 — Tratado de Saragoça divide o hemisfério oriental entre Espanha e Portugal ao longo de uma linha a 297,5 léguas do leste das ilhas Molucas.

1809 — Segundo dia da Batalha de Eckmühl: o exército austríaco é derrotado pelo exército do Primeiro Império Francês liderado por Napoleão e fogem ao longo do Danúbio até Regensburgo.

1906 — Tem início em Atenas os Jogos Olímpicos de Verão, atualmente não reconhecidos como parte dos Jogos Olímpicos oficiais.

1915 — O uso de gás venenoso na Primeira Guerra Mundial se intensifica quando o gás clorídrico é lançado como uma arma química na Segunda Batalha de Ypres.

2000 — Em um ataque antes do amanhecer, os agentes federais retiram à força o menino cubano de seis anos, Elián González, da casa de seus parentes em Miami.

2016 — A Organização das Nações Unidas assina o Acordo de Paris para ajudar a combater o aquecimento global.

Nascimentos

1451 — Isabel I de Castela (m. 1504).

1518 — António de Bourbon, Duque de Vendôme (m. 1562).

1610 — Papa Alexandre VIII (m. 1691).

1640 — Mariana Alcoforado, religiosa portuguesa (m. 1723).

1707 — Henry Fielding, escritor e dramaturgo inglês (m. 1754).

1724 — Immanuel Kant, filósofo alemão (m. 1804).

1766 — Madame de Stäel, escritora francesa (m. 1817).

1797 — Jean-Louis-Marie Poiseuille, médico e físico francês (m. 1869).

1813 — Jørgen Moe, folclorista, bispo e escritor norueguês (m. 1882).

1852 — Guilherme IV de Luxemburgo (m. 1912).

1854 — Henri La Fontaine, político belga (m. 1943).

1870 — Lenin, político russo (m. 1924).

1899 — Vladimir Nabokov, escritor russo (m. 1977).

1937 — Jack Nicholson, ator estadunidense.

1939 — Sérgio Mamberti, ator brasileiro; e Mel Carter, cantor e ator estadunidense.

1951 — Paul Carrack, músico britânico.

1966 — Jeffrey Dean Morgan, ator norte-americano.

1970 — Mano Brown, rapper brasileiro.

1974 — Belo, cantor e compositor brasileiro.

1980 — Rodrigo Hilbert, ator e modelo brasileiro.

1982 — Kaká, ex-futebolista brasileiro.

1986 — Amber Heard, atriz estadunidense.

1987 — David Luiz, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1706 — Guilhermina Ernestina da Dinamarca, eleitora do Palatinado (n. 1650).

1806 — Pierre Villeneuve, almirante francês (n. 1763).

1821 — John Crome, pintor britânico (n. 1768).

1833 — Richard Trevithick, inventor britânico (n. 1771).

1965 — Gretchen Merrill, patinadora artística americana (n. 1925).

1967 — Tom Conway, ator estadunidense (n. 1904).

1975 — Willy Böckl, patinador artístico austríaco (n. 1893).

1989 — Emilio Gino Segrè, físico ítalo-estadunidense (n. 1905).

1994 — Richard Nixon, político norte-americano (n. 1913).

2013 — Richie Havens, cantor, compositor e guitarrista estadunidense (n. 1941).

2017 — Erin Moran, atriz estadunidense (n. 1960). Gustavo Rojo, ator mexicano (n. 1923).

