Fatos históricos do dia 29 de julho

29 de julho de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1836 — Inauguração do Arco do Triunfo em Paris. A primeira pedra foi colocada em 1806.

1839 — Os Farroupilhas proclamam a República Catarinense, também chamada de República Juliana, em Laguna, Santa Catarina.

1856 — Assinado o tratado de amizade e navegação em Assunção — Paraguai entre a Confederação Argentina e a República do Paraguai.

1899 — Assinada a Convenção de Haia, através do qual todos os países europeus se comprometem a não usar gases asfixiantes nas guerras.

1907 — O coronel britânico Robert Baden-Powell funda a organização dos escoteiros, no acampamento juvenil da ilha de Brownsea, no condado de Dorset.

1925 — Fundado o jornal carioca O Globo, por Irineu Marinho.

1960 — A Nasa divulga o programa espacial civil Apollo. O programa deveria abranger voos tripulados à Lua e enviar sondas aos planetas Marte e Vênus.

1981 — Charles, Príncipe de Gales casa com Diana Spencer. A cerimônia foi ovacionada por cerca de 600 mil pessoas nas ruas de Londres e assistida por 750 milhões de pessoas em todo mundo.

1987 — Uma rebelião na Penitenciária do Carandiru, em São Paulo, deixa 30 mortos.

2000 — O presidente do Peru, Alberto Fujimori, toma posse, no seu terceiro mandato consecutivo, com protestos nas ruas por suposta fraude eleitoral.

2005 — Os astrônomos Michael Brown, Chad Trujillo e David Rabinowitz anunciam, oficialmente, a descoberta do décimo planeta do Sistema Solar, o Éris, depois rebaixado a planeta-anão, junto com Plutão.

2015 — Lançamento da nova versão do Microsoft Windows, o Windows 10.

2019 — Uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira (PA), deixa 57 mortos.

Nascimentos

1846 — Isabel do Brasil, Princesa Imperial do Brasil (m. 1921).

1883 — Benito Mussolini, jornalista e estadista italiano (m. 1945).

1929 — Cassiano Gabus Mendes, autor de telenovelas brasileiro (m. 1993).

1934 — Roberto Pires, roteirista e diretor de cinema brasileiro (m. 2001).

1936 — Roberto DaMatta, antropólogo e sociólogo brasileiro.

1953 — Tim Gunn, ator e apresentador estadunidense.

1966 — Martina McBride, cantora norte-americana.

1969 — Drica Moraes, atriz brasileira.

1981 — Fernando Alonso, piloto de corridas espanhol.

Falecimentos

1890 — Vincent van Gogh, pintor holandês (n. 1853).

1899 — Adolf Schreyer, pintor alemão (n. 1828).

1972 — Joaquim Rolla, empresário brasileiro (n. 1899).

1980 — Paulo Sérgio, cantor brasileiro (n. 1944).

1982 — Vladimir Zworykin, inventor russo (n. 1889).

1994 — Mussum, músico e humorista brasileiro (n. 1941).

2004 — Francis Crick, cientista britânico (n. 1916).

2007 — Michel Serrault, ator de teatro e cinema francês (n. 1928).

