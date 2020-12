Colunistas Fatos históricos do dia 31 de dezembro

Eventos

1937 – O presidente filipino Manuel Quezon oficializa o tagalo como língua nacional.

1941 – Vargas discursa para militares brasileiros analisando a situação do Brasil perante a guerra na Europa e o ataque japonês a Pearl Harbor; o discurso é considerado pró-Aliados.

1943 – Ratificada pela Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu a emancipação de Duque de Caxias.

1947 – Emancipação do município de Tucuruí, no Estado do Pará, que até então era parte integrante do município de Baião, no mesmo Estado.

1964 – Fundação do Banco Central do Brasil e instituído o Conselho Monetário Nacional.

1968 – Última transmissão do Repórter Esso, primeiro noticiário do rádio brasileiro.

1978 – Ernesto Geisel envia emenda ao congresso para acabar com o AI-5.

1991 – É declarada a extinção da URSS.

Nascimentos

1860 – Manuel Lopes Rodrigues, pintor brasileiro (m. 1917).

1869 – Henri Matisse, pintor francês (m. 1954).

1877 – Lawrence Beesley, jornalista e autor britânico (m. 1967).

1941 – Alex Ferguson, treinador escocês de futebol.

1942 – Andy Summers, guitarrista britânico.

1943 – Ben Kingsley, ator britânico; e John Denver, cantor e compositor norte-americano (m. 1997).

1944 – Neil Ross, dublador norte-americano.

1946 – Lyudmila Pakhomova, patinadora artística soviética (m. 1986).

1947 – Rita Lee, cantora e compositora brasileira; e Tim Matheson, ator estadunidense.

1948 – Donna Summer, cantora estadunidense (m. 2012).

1954 – Hermann Tilke, arquiteto alemão.

1957 – Fabrizio Meoni, motociclista italiano (m. 2005).

1959 – Val Kilmer, ator estadunidense.

1975 – Toni Kuivasto, futebolista finlandês.

1976 – Ibrahima Bakayoko, futebolista marfinense.

1983 – Jaqueline Carvalho, jogadora de vôlei brasileira.

1985 – Mulota Kabangu, futebolista congolês.

1986 – Emmanuel Koné, futebolista marfinense.

1990 – Patrick Chan, patinador artístico canadense.

1991 – Bojana Jovanovski, tenista sérvia.

1995 – Gabrielle Douglas, ginasta norte-americana.

Falecimentos

1961 – Péricles, cartunista brasileiro (n. 1924).

1972 – Roberto Clemente, beisebolista porto-riquenho (n. 1934).

1973 – Edward Sutherland, cineasta norte-americano (n. 1895).

1975 – João Pinto da Costa Leite, político português (n. 1905).

1980 – Marshall McLuhan, filósofo e teórico da comunicação canadense (n. 1911).

1990 – Vasili Lazarev, cosmonauta soviético (n. 1928)

1997 – Capiba, músico brasileiro (n. 1904).

2004 – Gérard Debreu, economista francês (n. 1921).

2008 – Premjit Lall, tenista indiano (n. 1940); e Fábio Sabag, ator, diretor e produtor brasileiro (n. 1931).

2009 – Mikhail Vartanov, cineasta russo (n. 1937).

2013 – James Avery, ator e dublador norte-americano (n. 1945).

