Colunistas Fatos históricos do dia 31 de maio

Por Efemérides | 31 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1910 — Criação da União Sul-Africana, atual África do Sul.

1961 — A União Sul-Africana se torna República da África do Sul.

1962 — A Federação das Índias Ocidentais deixa de existir.

1973 — Senado dos Estados Unidos vota o corte do financiamento para o bombardeio de alvos do Khmer Vermelho no Camboja, apressando o fim da Guerra Civil Cambojana.

2003 — Último voo de um Concorde da Air France.

2005 — O agente W. Mark Felt assume que era o “Garganta Profunda” do Escândalo de Watergate, que derrubou o presidente dos EUA, Richard Nixon.

2009 — Airbus A330 do voo Air France 447, entre o Rio de Janeiro e Paris, desaparece sobre o Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo, entre elas 59 brasileiros. Todos os passageiros a bordo morreram.

2017 — Carro-bomba explode em um cruzamento lotado de Cabul, perto da embaixada alemã na hora de maior movimento, matando mais de 90 pessoas e ferindo outras 463.

Nascimentos

1819 — Walt Whitman, poeta norte-americano (m. 1892).

1921 — Luís Delfino, ator e humorista brasileiro (m. 2005)

1923 — Rainier III, Príncipe de Mônaco (m. 2005).

1930 — Clint Eastwood, ator, cineasta, produtor cinematográfico e compositor norte-americano.

1931 — Shirley Verrett, soprano norte-americana (m. 2010).

1932 — William Thoresson, ex-ginasta sueco; Ed Lincoln, músico e produtor musical brasileiro.

1938 — Luiz Carlos Miele, ator, cantor e apresentador de televisão brasileiro (m. 2015).

1948 — Marco Nanini, ator brasileiro; e Marília Gabriela, jornalista, atriz e apresentadora de televisão brasileira.

1959 — Andrea De Cesaris, automoilista italiano (m. 2014).

1961 — Lea Thompson, atriz norte-americana.

1965 — Brooke Shields, atriz e modelo norte-americana.

1973 — Marcelo Falcão, músico brasileiro.

1976 — Colin Farrell, ator irlandês.

1989 — Pablo Alborán, cantor espanhol.

1991 — Azealia Banks, rapper, cantora, atriz e compositora norte-americana.

1996 — Normani Kordei, cantora norte-americana.

Falecimentos

1915 — John White Alexander, pintor e ilustrador norte-americano (n. 1856).

1977 — William Castle, cineasta estadunidense (n. 1914).

1997 — Frei Damião, religioso italiano (n. 1898).

2001 — Faisal Husseini, político palestino (n. 1940).

2005 — Eduardo Teixeira Coelho, escritor português (n. 1919).

2009 — Pedro Luís de Orleans e Bragança, administrador de empresas franco-brasileiro (n. 1983).

2014 — Maurício Torres, jornalista esportivo, apresentador de TV e narrador brasileiro (n. 1971).

2017 — Lubomyr Husar, cardeal ucraniano (n. 1933)

