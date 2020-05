Colunistas Fatos históricos do dia 8 de maio

Por Efemérides | 8 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1429 — Joana d’Arc rompe o cerco a Orleães, mudando o rumo da Guerra dos Cem Anos.

1794 — Antoine Lavoisier, um dos maiores químicos da história da ciência, é guilhotinado durante a Revolução Francesa.

1878 — Fundação de O Fluminense, um jornal diário de notícias brasileiro.

1886 — O farmacêutico John Pemberton vende pela primeira vez uma bebida carbonada chamada “Coca-Cola” como medicamento de venda livre.

1933 — Mahatma Gandhi inicia um jejum de protesto contra a opressão britânica da Índia.

1945 — Segunda Guerra Mundial: Dia da Vitória, o combate termina na Europa. As forças alemãs concordam em Reims, França, com uma rendição incondicional; e término do Levante de Praga, comemorado hoje como feriado nacional na República Tcheca.

Nascimentos

1850 — Almeida Júnior, pintor brasileiro (m. 1899).

1851 — José Gomes Pinheiro Machado, político brasileiro (m. 1915).

1884 — Harry S. Truman, político estadunidense (m. 1972).

1889 — Arthur Cumming, patinador artístico britânico (m. 1914).

1893 — Francis Ouimet, golfista estadunidense (m. 1967).

1906 — Roberto Rossellini, diretor italiano (m. 1977).

1911 — Robert Johnson, cantor e guitarrista de blues estadunidense (m. 1938).

1914 — Romain Gary, escritor russo (m. 1980).

1916 — João Havelange, dirigente esportivo brasileiro (m. 2016).

1919 — Lex Barker, ator estadunidense (m. 1973).

1924 — Billy Blanco, arquiteto, músico, compositor e escritor brasileiro (m. 2011).

1941 — Betty Faria, atriz brasileira.

1953 — Alex Van Halen, músico holandês-americano.

1960 — Maria Padilha, atriz brasileira.

1964 — Melissa Gilbert, atriz estadunidense.

1966 — Taffarel, ex-futebolista brasileiro.

1971 — Shaolin, humorista brasileiro (m. 2016).

1975 — Enrique Iglesias, cantor espanhol.

1980 — Mariana Aydar, cantora brasileira.

1981 — Stephen Amell, ator canadense.

1992 — Olivia Culpo, modelo estadunidense.

Falecimentos

1782 — Marquês de Pombal, político português (n. 1699).

1794 — Antoine Lavoisier, químico francês (n. 1743).

1870 — Abel-François Villemain, político e escritor francês (n. 1790).

1873 — John Stuart Mill, filósofo e economista britânico (n. 1806); e Oakes Ames, industrial e político norte-americano (n. 1804).

1880 — Gustave Flaubert, escritor francês (n. 1821).

1914 — Arthur Cumming, patinador artístico britânico (n. 1889).

1950 — Vital Brazil, médico e cientista brasileiro (n. 1865).

1980 — Osmar de Aquino Araújo, político e jurista brasileiro (n. 1916).

1982 — Gilles Villeneuve, automobilista canadense (n. 1952).

1998 — Poty Lazzarotto, desenhista e muralista brasileiro (n. 1924).

1999 — Dana Plato, atriz norte-americana (n. 1964).

2014 — Jair Rodrigues, cantor e compositor brasileiro (n. 1939).

2016 — Nick Lashaway, ator americano (n. 1988).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas